La proximidad de la reversión de Dénia agrava la incertidumbre del personal y las protestas Trabajadores del departamento de salud de Dénia, ayer, en una concentración a las puertas del hospital. / tino calvo La falta de relación de Montón con hospitales de gestión indirecta lastra el proceso para que Sanidad asuma el departamento D. GUINDO VALENCIA. Martes, 22 enero 2019, 18:18

Los continuos anuncios del Gobierno autonómico de que se va a adelantar la reversión a manos de la Administración de la gestión del departamento de salud de Dénia -dirigido, en la actualidad, por Marina Salud, UTE formada por DKV y Ribera Salud- ha venido alimentando la incertidumbre y la inquietud entre los profesionales del área; promesas que han tomado forma con las afirmaciones de la pasada semana de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en las que apuntaba que ya existe un «principio de acuerdo» para adelantar el proceso y que la reversión se produzca antes de las próximas elecciones autonómicas (previstas para mayo), pese que el contrato de concesión no expira hasta 2024.

Al respecto, el gerente del departamento, Luis Carretero, explicó ayer que «se está trabajando en los pasos previos» -es necesario terminar con las liquidaciones pendientes- para luego estudiar «una posible oferta». El camino escogido por Sanidad para adelantar la reversión es el de la compra de las acciones de Marina Salud tanto a DKV como a Ribera Salud. «Nosotros estamos trabajando como si siguiésemos hasta 2024, pero hay cierta inquietud e incertidumbre entre los profesionales», insistió, aunque apuntó que confían en mantener los puestos de trabajo. Asimismo, agregó que la proximidad de la reversión ha propiciado que exista «más tensión sindical» en la negociación del convenio colectivo -de hecho, los trabajadores se concentraron ayer a las puertas del hospital-. «Sin esta situación se trataría de una negociación tranquila», apreció Carretero.

Por su parte, desde DKV apuntaron que su intención es seguir el frente de la gestión del departamento y terminar la concesión. «Otra cosa es que la Administración no quiera que continuemos. En ese caso, si hace una propuesta firma y es adecuada se aceptará», resumieron desde la compañía.

Desde Ribera Salud, por su parte, recordaron que en la etapa de la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón, la relación con los gestores del departamento «era inexistente» y que, en el caso de que hubiese una oferta para comprar las acciones de DKV, Ribera Salud tendría un derecho de tanteo. «Pero nunca vinieron a hablar con nosotros», recalcaron. Sin embargo, con Ana Barceló al frente de la conselleria, «se han restablecido las relaciones y se están tratando muchos temas pendientes» relacionados con el departamento, entre ellos la reversión de la gestión. Por tanto, la gestión de Montón en relación a las concesiones ha lastrado un presumible adelanto de la operación.

Asimismo, desde Ribera Salud matizan que no existe ningún principio de acuerdo. «Hay reuniones, pero no una hoja de ruta ni fechas marcadas. Puede ser que en el lenguaje político esto sea un preacuerdo, pero no en el empresarial», explicaron. Desde la empresa se mostraron dispuestos a «hablar y escuchar» pero indicaron que para la compañía no resulta fácil desprenderse de un activo como el hospital de Dénia puesto que es un línea principal de trabajo. Aún así, no cierran la puerta a que se pueda llegar a un acuerdo.