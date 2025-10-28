Piden que Mompó declare de nuevo ante la jueza por sus declaraciones en TVE sobre el Cecopi

«En este caso, la que dirigía la emergencia era ella, no era el presidente. Quiero decir, al final... no sé... Estamos hablando de una ... persona, cuando al final tienes que tomar decisiones y tienes que consultarlas, las consultas, y si no puedes consultarlas, tomas deciciones». Las declaraciones del presidente de la Diputación, José Vicente Mompó, a TVE para un programa especial que se emite este martes por el aniversario de la dana han vuelto a encender la batalla judicial y mediática.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), cuya acusación ejerce el abogado y exportavoz del PSPV, Manuel Mata, ha reclamado a la jueza que cite de nuevo a declarar como testigo a Mompó por lo que consideran «graves y determinantes contradicciones entre su declaración y las manifestaciones realizadas en la entrevista de RTVE Comunitat Valenciana».

Con sus palabras Mompó se refería a la exconsellera Salomé Pradas, atribuyéndole en la entrevista en TVE un papel dirigente y preponderante en el Cecopi. Sobre las supuestas contradicciones, la acusación se refiere al instante de la declaración de Mompó ante la jueza en octubre en que afirmó esto: «Fueron los técnicos quienes lo dirigían con la información que tenían. Tenía la sensación ese día que ellos controlaban la situación. Luego con todo lo que pasó, es otra sensación, porque los desbordó a todos. Pero ese mismo día allí, es que en función de la información que les llegaba, ellos iban decidiendo. Los técnicos llevaban la voz cantante».

Desde ACPV consideran que Mompó debe aclarar ante la jueza esta contradicción sobre el papel de Pradas en el Cecopi. Lo cierto es que en aquella declaración judicial también dijo lo siguiente: «Quien dirigía la emergencia está claro, una codirección entre la consellera y la delegada del Gobierno».

Mompó hizo hincapié en octubre en que las decisiones se tomaban según lo que decían los técnicos, pero en ningún caso negó que Pradas estuviera al frente del Cecopi.

La jueza deberá decidir ahora si cita a Mompó de nuevo como testigo, según reclama la acusación, y si pide a RTVE el vídeo de su intervención en el programa especial, como también reclama el abogado Manuel Mata.