Directo Los pueblos de Valencia anuncian luto oficial, velas y conciertos por las víctimas
Mompó, durante una intervención este lunes. Efe

Piden que Mompó declare de nuevo ante la jueza por sus declaraciones en TVE sobre el Cecopi

El presidente de la Diputación señala en una entrevista televisiva que Pradas dirigía la Emergencia tras depositar ese papel primordialmente en los técnicos en su anterior comparecencia en el juzgado de la dana

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:18

Comenta

«En este caso, la que dirigía la emergencia era ella, no era el presidente. Quiero decir, al final... no sé... Estamos hablando de una ... persona, cuando al final tienes que tomar decisiones y tienes que consultarlas, las consultas, y si no puedes consultarlas, tomas deciciones». Las declaraciones del presidente de la Diputación, José Vicente Mompó, a TVE para un programa especial que se emite este martes por el aniversario de la dana han vuelto a encender la batalla judicial y mediática.

