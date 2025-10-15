Presidencia remite a Les Corts un listado de llamadas de Mazón la tarde de la dana

La Comisión de Investigación de Les Corts ha recibido esta mañana un listado de llamadas realizadas por Mazón durante las horas críticas de la tarde ... de la dana. La izquierda considera que el documento, remitido por Presidencia de la Generalitat es incompleto (por incluir pocos datos) y poco riguroso (está escrito a mano, según él, aunque en realidad se refiere a que no es un documento realizado en una plantilla, sino que aparenta ser un listado elaborado con un procesador de textos muy sencillo). El informe señala que Mazón habló con la vicepresidenta María Jesús Montero a las 20.55, media hora después de llegar al Cecopi, así como con Feijóo a las 21.27 horas y cuatro minutos más tarde.

El registro es un documento de una página con el logo de la Generalitat que refleja 19 llamadas realizadas desde el «teléfono corporativo» del president Mazón, entre las 17.37 (la primera en el listado, va dirigida al teléfono de la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas) y las 23.29 horas (al lehendakari del gobierno vasco, Imanol Pradales), además de otras siete llamadas desde un «teléfono colaborador» (uno de sus principales asesores) entre las 20.22 y las 22.37 horas, un móvil utilizado, según ha explicado el president por la falta de cobertura en el edificio de L'Eliana donde se celebraba el Cecopi.

De acuerdo a este documento, Mazón llamó a la entonces consellera de Interior Salomé Pradas (investigada en la causa judicial de la dana) a las 17.37 horas, tras lo que a las 17.46 contactó con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. A las 18.16 y a las 18.25 realizó dos nuevas llamadas a Pradas, tras lo que a las 18.25 y a las 18.27 contactó de nuevo con Mompó. Con su equipo de Presidencia comienza a hablar a las 18.48 horas.

La sucesión de llamadas entre las 18.25 y las 18.30 horas, cinco llamadas en cinco minutos, denota un momento de conversaciones muy rápidas. Según este registro, Mazón llamó a las 18.28 horas al alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor. A las 18.30 se informa de una nueva llamada a Pradas, a las 18.48 al director general de Comunicación, Paco González; a las 18.57 «dos veces» al síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca; a las 19.34 al secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra; a las 19.41 al secretario autonómico de Gabinete del President, José Manuel Cuenca, y a las 19.42 a la directora general de la secretaria de este gabinete, Pilar Montes.

El listado del teléfono corporativo continúa con una llamada a las 19.43 horas a Pradas y otra a las 19.44 a la directora general de Organización, Mª Jesús García. No aparecen más llamadas hasta las 20.10 horas, de nuevo a Pradas, tras lo que hay dos llamadas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a las 21.27 y a las 21.31, y concluye a las 23.29 con una al 'lehendakari', Imanol Pradales -se especifica que es después de un 'whatsapp' enviado por él a las 23.11 horas-.

Por su parte, la lista del «teléfono colaborador» de Mazón se inicia con una llamada a las 20.22 horas a la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Continúa con dos llamadas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a las 20.55 y a las 21.03 horas. En los vídeos aparecidos en las últimas semanas se puede escuchar a Mazón comentar con Mompó y Pradas que no tenía cobertura desde su teléfono, preguntándose si no iba a tener cobertura, una falta de señal que se prolongó durante horas en L'Eliana.

Y este listado de llamadas desde el teléfono del asesor finaliza con cuatro llamadas al presidente de Telefónica, entonces José Mª Álvarez-Pallete, a las 21.33, 22.12, 22.28 y 22.37 horas. Mazón ha explicado que las llamdas con el dirigente de la empresa de telecomunicaciones pretendía pedirle que recuperara las conexiones lo antes posible para acelerar la operatividad de Emergencias, porque la cobertura era muy deficiente en la provincia de Valencia durante la tarde de la dana.

Entre los grupos parlamentarios, en declaraciones a los medios tras tener acceso a este documento, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha recordado que su grupo ya pidió hace meses tener acceso al listado «y la Generalitat envió el contrato». Ha criticado que es un registro «parcial» y «lo mismo que Mazón dijo en un desayuno informativo» en Madrid el pasado 24 de febrero.

«Es un sainete: lo de este 'president' no tiene nombre», ha criticado, y ha reprochado a la Generalitat que «antes de enviarlo a la comisión lo filtrara a un medio de comunicación» la semana pasada.

Joan Baldoví (Compromís) ha exigido a Presidencia que aporte las llamadas de «todo el día» de Mazón «y sobre todo su duración», por lo que ha avanzado que su coalición presentará un recurso pidiéndolo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que han «tenido acceso esta mañana al listado» y ha enmarcado las críticas de la izquierda en «una treta para acallar el escándalo de Francis Puig y de Ábalos», al tiempo que ha aprovechado para denunciar que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no haya comparecido en esta comisión.