El president Mazón, rodeado de medios de comunicación.

Presidencia remite a Les Corts un listado de llamadas de Mazón la tarde de la dana

La izquierda critica que la información no ofrezca detalles sobre las 26 llamadas que se aportan a la Comisión de Investigación, hechas entre las 17.37 horas y las 23.29 horas

Burguera

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:43



La Comisión de Investigación de Les Corts ha recibido esta mañana un listado de llamadas realizadas por Mazón durante las horas críticas de la tarde ... de la dana. La izquierda considera que el documento, remitido por Presidencia de la Generalitat es incompleto (por incluir pocos datos) y poco riguroso (está escrito a mano, según él, aunque en realidad se refiere a que no es un documento realizado en una plantilla, sino que aparenta ser un listado elaborado con un procesador de textos muy sencillo). El informe señala que Mazón habló con la vicepresidenta María Jesús Montero a las 20.55, media hora después de llegar al Cecopi, así como con Feijóo a las 21.27 horas y cuatro minutos más tarde.

