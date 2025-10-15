Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia remite a Les Corts un listado de llamadas de Mazón la tarde de la dana
Vista general del barranco del Poyo a su paso entre Catarroja y Massanassa la pasada semana. EFE/BIEL ALIÑO

Una técnico de Emergencias dice que los datos de la CHJ no se tienen en cuenta «si no se validan»

La declaración va en la línea del aviso que había en octubre en la página web del SAIH que alertaba de que los datos no se podían tener en cuenta para toma de decisiones que afectaran a la protección civil

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Otra técnico de Emergencias ha puesto en solfa la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 29 de octubre. Eva Seco, que ... lleva tres años en su puesto, ha declarado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja que si un dato de un caudalómetro supera los umbrales «tiene que pasar al comité permanente que lo valida». «A partir de ahí el seguimiento debe ser más asiduo y tiene que tener más información», ha dicho la técnico según fuentes presentes en la declaración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  5. 5 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  6. 6

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  10. 10 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una técnico de Emergencias dice que los datos de la CHJ no se tienen en cuenta «si no se validan»

Una técnico de Emergencias dice que los datos de la CHJ no se tienen en cuenta «si no se validan»