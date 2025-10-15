Una técnico de Emergencias dice que los datos de la CHJ no se tienen en cuenta «si no se validan»

Otra técnico de Emergencias ha puesto en solfa la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 29 de octubre. Eva Seco, que ... lleva tres años en su puesto, ha declarado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja que si un dato de un caudalómetro supera los umbrales «tiene que pasar al comité permanente que lo valida». «A partir de ahí el seguimiento debe ser más asiduo y tiene que tener más información», ha dicho la técnico según fuentes presentes en la declaración.

«Nosotros veíamos no solo los pluviómetros de AVAMET sino que se tuvo en cuenta el mail de la CHJ, que es la que tiene competencia en toda la cuenca, aunque no nos van a decir lo que tenemos que hacer en protección civil», ha explica Seco. «Se supone que la CHJ debería actuar igual dando más información no de lo que va a pasar sino de cómo va a funcionar esa cuenca, que son los especialistas», ha dicho en sede judicial.

«A mí si me dicen 30 —metros por segundo— me quedo igual», ha dicho Seco, que ha desvelado que se dieron cuenta las técnicas de que se superó el umbral de 150. «No fue la CHJ la que nos avisó, nos dio el dato, pero ese dato debería haber venido interpretado por la CHJ que son los responsables y los que saben en la cuenca. En toda la cuenca, no sólo en los embalses. Otra cosa es que no tengan caudalímetros», ha desvelado. Cabe recordar que los correos electrónicos sólo llegaron por la tarde a las 16.13 y a las 18.43 horas, espacio de tiempo en el que el caudal del Poyo fue subiendo imparablemente y en el que la CHJ enviaba cientos de correos automáticos que no eran validados por nadie.

La declaración de Seco va en la línea del aviso que había en octubre en la página del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y que desveló este diario. El texto indicaba: «Las personas usuarias de los datos en tiempo real son advertidas de la naturaleza provisional de la información antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública o aplicadas a un negocio que suponga consecuencias económicas u operacionales substanciales». Además, añadía que los datos no eran utilizables «hasta que sean revisados, depurados y validados». Esa coletilla ahora ha desaparecido: en la nueva versión del SAIH se indica que la alta frecuencia de transmisión y la gran cantidad de variables recibidas (más de 3.000) «hace que los datos en tiempo real disponibles en el CPC sean de naturaleza provisional, lo cual no impide que personas expertas puedan interpretar y utilizar los datos en el ámbito de sus competencias».

Además, la declaración de Seco explica que el ofrecimiento de casi 300 agentes medioambientales para revisar los barrancos que hizo la conselleria encargada en la mañana del día 29 no llegó a la sala. Por otra parte, también ha desvelado que el técnico que en el vídeo desvelado hace dos semanas le dice a Pradas que el agua de Buñol caerá sobre Quart de Poblet o Aldaia lo hace gracias a las llamadas que se han recibido en sala, según diversas fuentes presentes en la declaración.