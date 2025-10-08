Mompó, sobre la dana: «Es evidente que se han cometido mil y un errores»

Vicent Mompó resulta, sin duda, una de las escasas figuras en el PP valenciano que han salido enormemente reforzadas de la gestión de la dana. ... El presidente de la Diputación de Valencia acudió al Cecopi pese a que no era miembro nato y siempre ha ofrecido la misma versión de lo que ocurrió aquella tarde. Una reunión donde según sus impresiones fue más un debate que el ejercicio de un liderazgo y mando por parte de la consellera Salomé Pradas. Eso, con independencia de que la ley atribuya esa competencia de manera exclusiva a la responsable de Emergencias.

Mompó no parece albergar una desmedida ambición política. En una entrevista este miércoles en Les Notícies del Matí (À Punt) ha señalado que no tiene más expectativa que ser el alcalde de su pueblo (Gavarda) y ahora máximo dirigente de la Diputación. Pero en este escenario, sin duda, surgen dudas acerca del futuro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que mantiene su hoja de ruta de aguantar hasta 2027. «Él ha ligado su futuro a la reconstrucción», subrayó como principal premisa.

«El papel de la Generalitat está siendo más eficiente que el del Gobierno central». Cuando llegue el momento, según Mompó, «imagino que tendrá que hablar con nuestros superiores y tomar una decisión». El dirigente popular afirmó que él tiene una opinión, «pero no soy yo el que ha de tomar una decisión».

El dirigente popular ahondó en la misma idea. «Es evidente que se han cometido mil y un errores». Ahora «estamos en un proceso de reconstrucción, en el que quedan dos años de legislatura y pasará lo que tenga que pasar... Si se han hecho las cosas bien, imagino que intentará la reelección y si no, cumpliendo su palabra, pues no lo intentará».