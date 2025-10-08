Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Mompó, en su declaración en el juzgado de la dana. LP

Mompó, sobre la dana: «Es evidente que se han cometido mil y un errores»

El presidente de la Diputación recuerda que Mazón ha ligado su futuro a la reconstrucción y cuando llegue el momento «tendrá que hablar con nuestros superiores»

A. G. R.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:46

Comenta

Vicent Mompó resulta, sin duda, una de las escasas figuras en el PP valenciano que han salido enormemente reforzadas de la gestión de la dana. ... El presidente de la Diputación de Valencia acudió al Cecopi pese a que no era miembro nato y siempre ha ofrecido la misma versión de lo que ocurrió aquella tarde. Una reunión donde según sus impresiones fue más un debate que el ejercicio de un liderazgo y mando por parte de la consellera Salomé Pradas. Eso, con independencia de que la ley atribuya esa competencia de manera exclusiva a la responsable de Emergencias.

