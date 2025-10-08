Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
La reunión clave del Cecopi. LP

El sorprendente informe de un sindicato que acusa en la dana: Pradas dedicó el doble de tiempo a festejos taurinos que a Emergencias

El sindicato presenta a la jueza un dosier sobre la actividad en el Cecopi y la agenda institucional de la exdirigente

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:36

Comenta

La jueza de la dana tiene sobre su mesa un informe cuanto menos sorprendente. La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas, una de ... las numerosas organizaciones que ejercen la acusación popular, ha presentado un dosier en el que llegan a una conclusión: la consellera Salomé Pradas se concentró más en los festejos taurinos que en asuntos de Emergencias. Asunto diferente es qué relevancia tiene esto para la investigación en curso. Será la jueza la que decida si lo incorpora al expediente judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sorprendente informe de un sindicato que acusa en la dana: Pradas dedicó el doble de tiempo a festejos taurinos que a Emergencias

El sorprendente informe de un sindicato que acusa en la dana: Pradas dedicó el doble de tiempo a festejos taurinos que a Emergencias