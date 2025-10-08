El sorprendente informe de un sindicato que acusa en la dana: Pradas dedicó el doble de tiempo a festejos taurinos que a Emergencias

La jueza de la dana tiene sobre su mesa un informe cuanto menos sorprendente. La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas, una de ... las numerosas organizaciones que ejercen la acusación popular, ha presentado un dosier en el que llegan a una conclusión: la consellera Salomé Pradas se concentró más en los festejos taurinos que en asuntos de Emergencias. Asunto diferente es qué relevancia tiene esto para la investigación en curso. Será la jueza la que decida si lo incorpora al expediente judicial.

El resultado del estudio -no se menciona la formación del autor, Sergio Álvarez- es que, según la agenda institucional, que dedicó 11.30 horas a emergencias y 22 horas y 45 minutos a actos taurinos. Más del doble, según este cómputo. Además, se señala que algunos de los actos taurinos tuvieron lugar en momentos críticos, como el 25 de octubre, cuando ya existía una preemergencia.

Este argumento, el del cálculo horario, le impediría aducir inexperiencia o falta de conocimiento de que miles de personas en la provincia de Valencia, más de medio millón, residen en zonas potencialmente inundables.

El dosier contiene otra serie de consideraciones como el retraso del Cecopi. «No empezó hasta las 17.15 horas». Y la inactividad que se produjo durante su desarrollo. Según este informe, la dirigente popular «ni hizo ni dejó hacer». También se le reprocha que no impulsara la creación de varios puestos de mando avanzado antes del comienzo de la citada reunión de Emergencias.