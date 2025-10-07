Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»

Las transcripciones de las declaraciones que se suceden en el juzgado de la dana siempre aportan detalles desconocidos y permiten una reconstrucción más fidedigna del ... relato del testigo. El de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar, es uno de los más relevantes de todo el procedimiento. Su papel fue capital en el Cecopi, la reunión clave de Emergencias.

Uno de los momentos determinantes de ese encuentro fue el correo de las 18.43 horas en el que se avisa de un enorme caudal en el barranco del Poyo tras dos horas sin ningún otro mail. A Polo no le llamó la atención porque encajaba con lo que estaba viendo esa tarde. «El técnico de sala manda el mensaje porque ve eso y dice bueno, voy a mandarlo, dando por hecho que quien tiene que estar al tanto de eso, lo sabe». Se refiere a la conselleria de Emergencias que, siempre según Polo, tenía un conocimiento general de lo que estaba sucediendo.

En esta línea, indicó que ese mail «no deja de ser un correo redundante, en el sentido de que el seguimiento se tiene que hacer. La información que la CHJ da para protección civil en ese caso son la información es de lluvia, la información del sensor está ahí y no deja de ser redundante. Tenía acceso cualquiera.»

Polo insistió repetidamente en que el sensor de la CHJ no es válido para adoptar medidas de protección civil, que se actúa ya demasiado tarde. «Antes de las 17 horas ya se manda el aviso de superación nuevamente en Chiva de 30 mm. Media hora después ya se ha superado el umbral de cuatro horas. Inmediatamente después salta el aviso de lluvia en Ribarroja. Después vuelve a saltar el aviso de cuatro horas en Ribarroja. Y así sucesivamente. No paran de enviarse los avisos, que son la información que la CHJ puede aportar de cara a protección civil.»

La declaración del presidente se concentra en criticar la inacción de la Conselleria de Emergencias y habla incluso de «parsimonia». Su error, según se desprende del testimonio, fue confiar en que la Generalitat estaba haciendo su trabajo interpretando la información del SAIH y tomando las medidas necesarias.

Pero hubo una lentitud «inaceptable» en la toma de decisiones que él atribuyó a las dudas de la consellera sobre las medidas que podía adoptar dentro de sus competencias. «La velocidad con la que se propaga una avenida es brutal, no entiendo cómo no se podían tomar decisiones a la velocidad que tocaba». Por ejemplo, considera que el aviso de alerta roja de primera hora de la mañana debió ser suficiente para activar un plan de emergencia.

La Generalitat siempre ha defendido la falta de información a la hora de adoptar las medidas. Polo no está de acuerdo. «Decir que no hay información en España en el año en el que estamos es desconocer absolutamente todas las herramientas que tenemos.»