Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Miguel Polo, presidente de la CHJ a su salida del juzgado. Mikel Ponce

Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»

El presidente de la CHJ resta valor al correo porque pensaba que la Generalitat estaba haciendo un seguimiento general de la dana

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Las transcripciones de las declaraciones que se suceden en el juzgado de la dana siempre aportan detalles desconocidos y permiten una reconstrucción más fidedigna del ... relato del testigo. El de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar, es uno de los más relevantes de todo el procedimiento. Su papel fue capital en el Cecopi, la reunión clave de Emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  4. 4 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  10. 10 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»

Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»