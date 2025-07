Mompó realizó 53 llamadas el día de la dana

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, realizó el día de la dana, desde las siete de la mañana hasta poco antes de ... medianoche, un total de 53 llamadas. Desde su teléfono móvil o desde el celular del trabajo. ¿Muchas o pocas? Para Mompó, demasiadas para acordarse. Obviamente fue un día muy intenso. Todavía ahora, a día de hoy, está precisando a quién llamó. A pesar de haber declarado ante la jueza de instrucción que se comunicó con su propia hermana para prevenirle, algo que los socialistas le han reprochado por considerar que había priorizado el aviso a su familia frente a un aviso a la población que no llegó hasta las 20.11 horas por parte de la Generalitat, en realidad, según ha explicado hoy, no fue así. «He habladon con mi hermana y me ha aclarado que ese día no habló conmigo», ha admitido Mompó, que va a presentar ese listado de medio centenar de comunicación del día 29 de octubre ante la jueza.

Mompó ha puesto en valor que da la cara. Sin embargo, la factura de llamadas de ese día, según admitió este miércoles en la Diputación de Valencia, le «sorprende». Presentará las facturas de su movil personal y de trabajo ante el juzgado de la dana el 20 de agosto a través de algún representante. Ha admitido su desconocimiento del contenido de ese listado y achaca su amnesia respecto a ese día en que «nuestra preocupación era ayudar a los ayuntamientos».

«Estuve siete horas declarando, que fue una experiencia positiva, una conversacion que conté todo lo que viví. He visto que tenían interés por la factura, que aquí en la Diputación parecía que también, pero luego nadie la ha pedido y la jueza me dijo que la presentase y yo lo voy a hacer», ha explicado Mompó, que ha desvelado que «una de las sorpresas que sí he tenido es que a las 17.30 horas de la tarde pensé que había llamado a mi hermana. Es muy barriobajero por parte del PSPV que se me reproche ese aviso como si fuera yo quien tenía las competencias para mandar la alerta a la población, que no era algo que yo pudiera hacer. Pero es que finalmente, esa llamada a mi hermana no aparecerá en la factura, porque he hablado con ella y me dice que no, que no la llamé, quizá me llamó ella, no lo sé».

Mompó está demostrando importantes lagunas a la hora de recordar con quién habló y qué habló ese día. Ha recordado, incluso se ha emocionado, al rememorar que habló con su mujer «que siempre está pendiente cuando voy en carretera». Al llegar a L'Eliana hablo con ella, ha explicado el presidente, visiblemente conmovido.

Por si el alcalde de Gavarda no hubiera abierto pocos frentes con sus llamadas, las que hizo, las que no hizo, las que recuerda y las que olvida, a personajes clave ese fatídico día, como es el caso de sus comunicaciones con el jefe del Consell, Carlos Mazón, el presidente de la Diputación ha apuntado un detalle novedoso: «Yo juraría que no llamé a Miguel Polo (presidente de la CHJ), pero aparece en la factura como que sí lo hice y que hablé con él un minuto». ¿Y para qué , de qué hablaron? Misión imposible recordar eso, al parecer: «No sé si soy consciente de lo que viví ese día».

«No había mirado una factura de teléfono en mi vida. Me acuerdo de los tornados, pero no tengo datos ni hice posteriormente un repaso de a quién llamé o quién me llamó esa tarde o lo que dije.. Ahora he contrastado muchas más cosas, pero es que, por ejemplo, no puedo hablar antes del EsAlert que hasta las 19 horas, porque hasta entonces no conocía eses sistema», ha explicado Mompó.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha insistido en que los socialistas llegarán «hasta las últimas consecuencias» para indagar el papel del presidente Mompó en la dana y saber las llamadas que realizó ese día.

El líder provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha anunciado que su grupo en la Diputació solicitará la convocatoria de un pleno monográfico para abordar la actuación de Mompó, «tras sus reiterados cambios de versión sobre su papel durante la dana».