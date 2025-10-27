Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Mompó, en el desayuno informativo de este lunes en Valencia. EFE

Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»

El dirigente popular y líder de la Diputación de Valencia señala sobre el futuro de Mazón que «los valencianos votan a quién quieren de presidente, no decidimos si debe dimitir»

Burguera

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:44

Comenta

En mitad de la tormenta política de los días previos al aniversario de la dana, con todo el mundo alborotado, de repente, Vicent Mompó. Presidente ... de la Diputación de Valencia, presidente del PP en la provincia de Valencia, alcalde de Gavarda y protagonista de un desayuno informativo en el Hotel Las Arenas. Tiempos difíciles para salir en la foto, y presentado, además, por su vicepresidenta en la Diputación, Natàlia Enguix, a la sazón señora de izquierdas y mano derecha del exdirigente socialista Jorge Rodríguez, fundador de Ens Uneix. Tremendo cóctel. Si no es Molotov, casi, porque Mompó no se ha cerrado la puerta a nada. Ni siquiera a ser candidato a presidir la Generalitat algún día o cuando sea. Nada de «mi presidente es Mazón», o «yo no contemplo esa posibilidad».

