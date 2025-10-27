Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»

En mitad de la tormenta política de los días previos al aniversario de la dana, con todo el mundo alborotado, de repente, Vicent Mompó. Presidente ... de la Diputación de Valencia, presidente del PP en la provincia de Valencia, alcalde de Gavarda y protagonista de un desayuno informativo en el Hotel Las Arenas. Tiempos difíciles para salir en la foto, y presentado, además, por su vicepresidenta en la Diputación, Natàlia Enguix, a la sazón señora de izquierdas y mano derecha del exdirigente socialista Jorge Rodríguez, fundador de Ens Uneix. Tremendo cóctel. Si no es Molotov, casi, porque Mompó no se ha cerrado la puerta a nada. Ni siquiera a ser candidato a presidir la Generalitat algún día o cuando sea. Nada de «mi presidente es Mazón», o «yo no contemplo esa posibilidad».

Enguix lo ha presentando recordando que «éramos y somos gentes de izquierdas», pero que trabaja «fácil» con Mompó, que «siempre devuelve las llamadas» y que tiene «capacidad de liderazgo», y que la ha apoyado en materia de igualdad, lengua y memoria democrática. A buen entendedor...

No ha estado presente Carlos Mazón en el desayuno. No es lo habitual en protagonistas de este nivel. Sí estaba la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero y Gan Pampols, en la semana previa a su salida del Consell. Mompó ha agradecido la presencia de todo el mundo «en un día tan importante para mí».

Mompó ha comenzado el discurso haciendo gala de «trellat», sentido común, sentimiento de calle y recordando que en 48 horas se cumple un año de la dana. Ahí el dirigente provincial ha repasado actuaciones propias, y de la Generalitat, pero también del Gobierno de España, sin dejarse a nadie.

«La política útil no busca confrontaciones, sino soluciones, política en sentido de Estado, que debemos recuperar entre todos... no solo los político. Elegir el perdón en lugar de la división, tots a una veu, que dice nuestro himno», ha indicado Mompó, que ha asegurado que se potenciará una inversión multimillonaria para actuaciones hídricas, cesión de solares para la construcción de viviendas... «y para la defensa del valenciano, que nadie piense que me voy a olvidar». Ahí el dirigente provincial ha reclamado una lengua «del pueblo», y con formas «más genuinas, más nuestras, que también están reconocidas por la AVL aunque hayan quedado relegadas». El de «este» y no «aquest», ha ejemplificado. Se ha empleado a fondo Mompó con todo lo relacionado con el valenciano y su vinculación con la calle más que con las normas.

Mompó, mientras iba repasando proyectos de futuro iba nombrando por su nombre a los diputados provinciales encargados de ejecutarlas: Natàlia, Paco, Lorena... punteando a su equipo de Gobierno provincial. El presidente de la Diputación ha reivindicado la necesidad del corredor mediterráneo, de la financiación. Política útil, esperanza, oportunidades, construcción de puentes y fomento de diálogo, mirando a los ojos: «Escuchar, sentido común y trabajo».

Mompó ha repasado el día de la dana. «Yo cuento lo que viví y lo mío me ha costado. Mi sensación era que los técnicos tenían más control que los políticos, lo cual es lógico», ha insistido Mompó, quien no ha sabido decir si todos «estábamos donde tocaba».

«Tengo la sensación, al hablar con los alcaldes y la gente, de que están cansados de la politización y, sobre todo, que sufren por no poder ejecutar el dinero recibido», ha indicado el presidente provincial.

El dirigente del PP ha admitido que considera que el «proceso judicial parece que tiene una línea trazada antes de que se sepa todo».

Mompó ha evitado valorar lo que debe hacer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «Antes que él, según yo lo veo, deberían caer otros presidentes», ha indicado el líder de la Diputación de Valencia en relación a si debe dimitir o no. Negativa ha sido la respuesta de Mompó respecto a si la ejecución de las ayudas del Gobierno de España ha sido lo diligente. «Esta dana nos ha de servir para estar mejor preparados y para entender que las normas administrativas en estas situaciones no pueden ser iguales que en momentos convencionales», ha advertido.

Sobre encuestas como LAS PROVINCIAS, Mompó ha considerado que los valencianos «deciden quién debe presidir, no cuando un presidente debe dimitir»... y preguntado si se ve como candidato a la presidente de la Generalitat ha asegurado que «el cargo más bonito que ha ocupado es el de alcalde de mi pueblo, y el segundo el de liderar la Diputación. En el futuro no lo sé, no tengo ni idea. Lo que es seguro es que defenderé los intereses de los valencianos allí donde esté». Tantas cosas ha dejado en el aire que ni siquiera se ha negado a pactar algún día con el PSPV, «aunque eso dependerá del PSPV».

Tanto los presentes como los ausentes, valencianoparlantes, castellanoparlantes y anglófilos y estudiantes de chino mandarín han percibido que Mompó no se ha cerrado la puerta a nada. ¿Y Catalá, alcaldesa de Valencia? La dirigente popular ha salido sin quererse pronunciar ni sobre encuestas ni sobre su futuro, más allá de obviedades: «Yo soy alcaldesa de Valencia». Por si acaso alguien lo duda.

El presidente de la Diputación de Valencia se ha mostrado a favor del cambio de nombre de la AVL, y ha insistido varias veces en preguntarse «por qué no podemos llamar valenciano al valenciano en Valencia». No obstante, sus posiciones respecto a asuntos que pueden alejarle del actual PP que pacta con Vox en la Generalitat, el presidente ha considerado «que la gente no está en eso. Estamos obcecados en discutir por las cosas que nos diferencian, que suele ocupar apenas el 10% del presupuesto».