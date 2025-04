Las peticiones para el nuevo Papa

El féretro del Papa Francisco se encuentra y en la Basílica de Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. Ahora muchas miradas se ... dirigen ya a quién será el nuevo Pontífice. Habrá que esperar hasta aproximadamente hasta mediados del mes que viene para conocer el nombre del sucesor. Pero son ya muchos los que tienen una imagen de cómo debe ser el siguiente sucesor de San Pedro.

La mayor parte consideran que se debe mantener la línea actual. Es decir, se muestran continuistas con las directrices marcadas por el Papa Francisco, un pontífice más pastoral que su antecesor Benedicto XVI, aunque también con un fuerte contenido teológico como demostró con la encíclica Lumen Fidei de 2013.

Antonio Alpuente

Antonio Alpuente, vicepresidente de la Junta Central Vicentina, considera que el nuevo pontífice ha de ser continuista con la senda abierta por Francisco «y muy enfocado a la juventud». En este sentido, Alpuente se ha mostrado preocupado por lo que puede suponer para los más jóvenes, «que son el futuro de la Iglesia».

«Vas a Misa y la mayor parte somos gente mayor de más de 50 o 60 años. Es importante que no se produzca el salto generacional. Es preocupante», afirma y añade que comprende que los cardenales son ya mayores (la mayoría con más de 70 años) y es complicado que puedan conectar con los de dos o tres generaciones anteriores. «Pero tienen que hacer el esfuerzo pese a que la religión no sea algo que está de moda», sostiene el vicepresidente de los vicentinos. «En los altares vicentinos nos pasa. Los niños de los milagros se mantienen hasta los 14 años pero luego se van y ya no vuelven hasta que no son mayores. Es una situación complicada. No tengo una varita mágica para solucionar este problema», apunta.

«Hay que dar un vuelco a la situación porque la mayoría somos gente mayor y hay que ir a por los más jóvenes para que la Iglesia no muera», apunta y reitera las dos características que, en su opinión, debe tener el nuevo Papa: continuista y vuelto hacia la juventud.

Alpuente reconoce que en jornadas de la juventud se reúne mucha gente joven, «pero en el día a día se echa en falta su presencia». En su opinión, no se puede enfocar a las personas mayores: «Hay que atraer a gente joven».

Por otro lado, Antonio Alpuente considera que el nuevo Papa tiene que mantener el contacto con la realidad, «pero no romper con los valores propios».

Santiago Pons

Santiago Pons es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia y considera que el nuevo pontífice también tiene que tener una línea continuista con el anterior. «Debe seguir su apertura al mundo y a la renovación de la Iglesia que ha puesto en marcha Francisco», señala.

En este sentido, apunta que muchas de las líneas puestas en marcha por Francisco necesitan afianzarse. «Es el caso de la reforma en el Derecho de la Iglesia que necesita ir apuntalándose», ha explicado. Por otro lado, Pons indica que también tendrá que ser dialogante «y que lleve adelante la visión sinodal que Francisco ha impulsado».

También apuesta por una apertura universal a la Iglesia de todo el mundo. «Además, deberá dar prioridad, como hizo Francisco, a la misión evangelizadora que también es una visión que necesita afianzarse», ha añadido el decano de la Facultad de Teología.

Santiago Pons ha recordado que Benedicto XVI fue un Papa con fuerza en el ámbito doctrinal, mientras que Francisco ha sido un hombre de acción, de poner en marcha iniciativas, «por eso es necesario una continuidad. Ha sido un cambio de paradigma». Pons ha abogado también porque sea un hombre dialogante ya que los cambios, «no se pueden imponer, debe empaparse poco a poco».

Carlos Genís

El presidente de la Junta de la Semana Santa Marinera, Carlos Genís, ha apostado por un pontífice que sea continuista con Francisco. «Estaba muy en sintonía con sus feligreses y los conocía muy bien», ha señalado. También ha añadido que estaba muy en contacto con la realidad.

Por otro lado, ha indicado que no está a favor de los cambios radicales «ni en la Iglesia ni en ningún sitio». «Francisco ha sabido dialogar y escuchar y sabía lo que demandaba la gente», ha apostillado.

Lorena Vila

La presidenta de Eixidors de la Virgen de los Desamparados, Lorena Vila, ha señalado que el Papa tiene que ceñirse a lo que marca la Iglesia Católica «y muchos pasos hacia adelante no se pueden dar». También apuesta porque se mantenga en la línea de Francisco. «Estamos en un mundo en continuo cambio y la Iglesia también tendría que cambiar, adaptarse a la sociedad», ha indicado.

María Dolores Alfonso

La camarera de la Virgen de los Desamparados, María Dolores Alfonso, ha destacado de Francisco los gestos de cariño que ha tenido con la Virgen de los Desamparados, especialmente después de la dana. Para Alfonso el nuevo Papa «ha de ser conciliador y si es español, ya sería lo mejor de lo mejor».