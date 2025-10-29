Pedro Sánchez y Carlos Mazón, sin fecha para reunirse

La relación entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón seguirá siendo igual de inexistente que hasta ahora, sin encuentros para abordar la coordinación de la reconstrucción. ... Así lo ha asegurado, en una entrevista en À Punt, la comisionada del Gobierno Central para la reconstrucción, Zulima Pérez, al señalar que hoy, con motivo de su encuentro en el funeral de Estado que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ambos dirigentes no tienen previsto mantener un encuentro ni antes ni después del mismo.

Además, tampoco hay en agenda, según dijo literalmente, ninguna convocatoria para que ambos se sienten sobre la mesa y aborden la reconstrucción.

Zulima Pérez señaló que este miércoles es un día de homenajear a las víctimas y a sus familias, dentro de una semana muy emotiva, «porque la Dana ha causado heridas muy grandes en las vidas de las personas y nosotros estaremos a su lado. Hoy los protagonistas son ellos».

También quiso rechazar algunos datos que consideró como falsos, como el hecho de que el gobierno debe 565 millones de euros, «algo que no es cierto», según señaló. Y apuntó que el grado de ejecución de las obras está por encima del 90%, por lo que quiso desmentir que las ayudas no estén llegando.

Con respecto a las actuaciones a partir del segundo año, Zulima Pérez señaló que su intención es «no dejar a nadie atrás desde la mirada de los más vulnerables y repensar las ciudades desde la vulnerabilidad».

Apuntó a que el gobierno apuesta por la transparencia de los datos para contrastar los bulos. Así, puso como ejemplo que hay un visor de ayudas en el que se puede observar que, por ejemplo, Picanya va a recibir o está recibiendo más de 700 millones de euros en ayudas y en qué se va a gastar ese dinero.

Finalmente quiso lanzar un mensaje de que hoy es un día para homenajear a las víctimas y pidió a todos respeto y que a ella no la encontrarán en la confrontación. Destacó el importante trabajo que están manteniendo con los ayuntamientos de todos los colores y finalmente resaltó la gran labor que están haciendo los alcaldes.