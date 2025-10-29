Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Comienzan por toda Valencia los actos de recuerdo a las víctimas
Zulima Pérez. LP

Pedro Sánchez y Carlos Mazón, sin fecha para reunirse

La comisionada para la reconstrucción del Gobierno, Zulima Pérez, señala que las ayudas están llegando y evita la confrontación en un día en el que el protagonismo «ha de ser para las víctimas»

Manuel García

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:37

Comenta

La relación entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón seguirá siendo igual de inexistente que hasta ahora, sin encuentros para abordar la coordinación de la reconstrucción. ... Así lo ha asegurado, en una entrevista en À Punt, la comisionada del Gobierno Central para la reconstrucción, Zulima Pérez, al señalar que hoy, con motivo de su encuentro en el funeral de Estado que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ambos dirigentes no tienen previsto mantener un encuentro ni antes ni después del mismo.

