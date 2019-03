El próximo 18 de marzo el Valencia Club de Fútbol cumple 100 años, una cita histórica para el club y para los valencianistas. Desde ya y hasta ese día se van a suceder los actos en homenaje al centenario y vamos a tener la oportunidad de demostrar a nuestro club y al resto del mundo lo grandes que somos. El valencianismo tomará las calles de Valencia y de todos los rincones de la Comunidad para conmemorar este hito. Ese día tendrá lugar la 'marcha valencianista', sin duda, uno de los actos más emotivos que se va a celebrar. Y allí estaremos todas las generaciones de una misma familia ataviados con la camiseta y la bufanda de nuestro club. Todos juntos tras la bandera del centenario desde Mestalla al km 0. La marea valencianista recorriendo las calles de Valencia promete ser espectacular. Y el domingo 24 llega el gran partido de las leyendas del Valencia. Ese día Mestalla tiene que estar lleno hasta la bandera y se tiene que vivir un ambiente como el de las grandes ocasiones. Porque en ese partido vamos a ver juntos, por primera vez, a jugadores que han vestido la camiseta del Valencia en algún momento de su historia. La relación de los jugadores que participarán es larguísima e incluye a algunos de los más admirados por los jóvenes y no tan jóvenes. No es el hecho de verlos jugar de nuevo, que también, es la emoción de verlos pisar de nuevo el césped de Mestalla. Esos jugadores que tantas alegrías nos dieron, con los que lloramos de pena, con los que compartimos tantos y tantos momentos. Los jugadores de nuestros padres, abuelos, hijos, todos estarán en Mestalla. Y no podemos fallar. Tenemos que hacer de ese día un día de fiesta. Un domingo a las seis de la tarde es el mejor plan para que acuda la familia entera. Ya me imagino al papá contándole a su hijo el golazo de Mendieta en la final de Copa del Rey en Sevilla. Y el abuelo abrazando a su nieto de emoción al ver a Roberto, Claramunt o Guillot. Me imagino a todo Mestalla en pie ovacionando a los héroes de aquel doblete histórico. Ellos se merecen, por todo lo que le han dado a este club, que les demostremos nuestro agradecimiento y cariño. Sería bonito ver también en Mestalla a los entrenadores que han pasado estos años por el club y que han dejado huella. Hablo de Benítez, Cúper, Espárrago, Ranieri, por citar algunos. Ellos también son leyendas. Y no quiero acabar sin recordaros que dos días antes, el viernes 22, la Tertulia Torino, de la que me honro en formar parte, rendirá también un bonito homenaje a nuestro club con motivo de su centenario. El acto tendrá lugar en el Paraninfo de la Universitat de València y seguro será un día inolvidable, lleno de valencianismo en el que no faltará nadie. Empieza la cuenta atrás. ¡Amunt!