Ole Andresen, presidente del CT Valencia, y Pablo Andújar, director del torneo, hicieron una ofrenda floral. JESÚS SIGNES

El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat

El CT Valencia quiere poner en valor el modesto rincón del Cementerio Británico Protestante donde reposan los restos de Alfred Faulconbridge

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:20

El origen del tenis se remonta a la Edad Media, como evolución del 'jeu de paume'. Pelota a mano, el milenario deporte procedente de la ... Antigua Grecia, y que en la Comunitat está más que arraigado. Pero lo que es el tenis moderno, no llegó a estas latitudes hasta finales del siglo XIX por medio de un británico, eso sí, gracias a algo tan valenciano como las naranjas. Ese fue el oro vegetal que atrajo a Alfred Faulconbridge, un pionero en la modalidad de la raqueta cuyos restos reposan en un rincón demasiado modesto para su relevancia en el deporte valenciano. El inglés hizo fortuna con la exportación de cítricos a su tierra de origen. Camino del siglo de su muerte –en 1932–, en el CT Valencia creen que ha llegado el momento de saldar la deuda con esa figura tan importante poniendo en valor el rincón del Cementerio Británico Protestante donde reposa.

