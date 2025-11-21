Navarra ya tiene el Sistema de Alerta Temprana contra inundaciones que no posee la Comunitat

Navarra tiene 686.000 habitantes. La provincia de Valencia, algo más de 2,7 seres humanos residiendo en su territorio. El Gobierno Foral saca adelante ... un presupuesto de unos 6.700 millones de euros. El de la Comunitat Valenciana asciende a más de 32.000 millones. Notables diferencias de población y múscula financiero, además del poder específico que la Comunitat tiene dentro del territorio nacional, considerada una de las principales autonomías (algo que no impide que sea la peor financiada). Pero, pese a todas esas distantes comparativas, lo cierto es que Navarra ya puede afirmar que tiene SAT, el Sistema de Alerta Temprana que hubiera adelantado hasta una hora las posibles alertas sobre la dana en la Comunitat y que sin embargo nuestro territorio todavía no posee.

Que Navarra tenga ya SAT ha sido principalmente posible por tratarse de un Gobierno foral, y por ello con competencias en dos de las materias que tienen que ver con la gestión de las inundaciones: en la ordenación del territorio y en política hídrica. Dos competencias que en la Comunitat las ostenta el Gobierno de España.

El nuevo sistema de alerta ante inundaciones ha sido presentado esta semana por el Gobierno navarro. El mismo que la Confederación Hidrográfica del Júcar activo justo después de la riada con 229 muertos y que tardará al menos aún tres años en estar operativo en nuestra región, como reconoce la propia CHJ.

El propio Gobierno navarro lo defiende como un sistema «pionero en el Estado que ayuda a prevenir las consecuencias de las inundaciones y alertar a la población, con datos de diferentes fuentes en tiempo real que permiten anticiparse varias horas al comportamiento y evolución que se prevea en los desbordamientos o riadas».

La implantación de la alerta ha sido posible tras un trabajo de investigación y desarrollo de nada menos que ocho años. Tiene un coste no demasiado alto para la gran seguridad que aporta ante inundaciones: 470.000 euros. En el mismo han participado especialistas del área de agua de la sociedad pública Orekan, como señalan desde el Ejecutivo navarro.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, subrayó en la presentación del SAT «la importancia de una buena previsión, planificación y gestión» para reducir los efectos negativos de las inundaciones, que son «fenómenos naturales que no pueden evitarse» pero sí rebajar sus consecuencias materiales y humanas.

El sistema de alerta consiste en una herramienta informática que recoge automáticamente en un solo visor de control datos procedentes de un total de 170 pluviómetros y 81 estaciones de aforo distribuidas por los cauces fluviales de toda la geografía navarra.

Desde el Gobierno foral han explicado cómo funciona el SAT. A partir de la lluvia observada y prevista a nivel de cuenca, permite efectuar la previsión de los caudales en puntos de interés «y dar con antelación la respuesta de una cuenca a una determinada precipitación».

El sistema tiene definidos unos umbrales de alerta en función del grado de afección o impacto que puede provocar una crecida en cada zona y genera alertas automáticas internas para el personal del operativo de Seguimiento de Protección Civil cuando se superan determinados umbrales de lluvia o caudal. Mensajes a los móviles de los especialistas que pueden generar después un aviso masivo a las poblaciones afectadas. Nada que ver con el tardío e inexacto Es-Alert que se mandó en Valencia a las 20.11 horas del 29 de octubre, después también de un vaivén de predicciones y alertas por parte de la CHJ y AEMET.

El SAT permite integrar en un solo modelo los datos que en crisis como la vivida hace un año en Valencia fueron cada uno por su lado. Lluvia, datos de caudales, modelo hidrográfico... Y es que el Sistema de Alerta Temprana implantado en Navarra incorpora también la información precisa de AEMET, «que ofrece la previsión de lluvia hasta con 48 horas de antelación, además, de otros modelos que permiten saber con hasta 15 días de antelación si se espera algún episodio importante», como subraya el Gobierno navarro.