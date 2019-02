Movilidad consulta para no pedir el permiso de las cámaras

Representantes de la concejalía de Movilidad acudieron ayer a la sede de la Delegación del Gobierno a una reunión acerca de los permisos necesarios que requiere la puesta en marcha de las cámaras de reconocimiento de matrículas en Ciutat Vella, una iniciativa anunciada en 2016 y que sigue pendiente para la restricción del tráfico no autorizado. Fuentes gubernamentales aseguraron que el proyecto municipal incluye sólo en ese apartado, a tenor de la información recibida en el encuentro, por lo que entonces no haría falta la autorización de la comisión de videovigilancia. No obstante, en una respuesta al grupo popular el pasado 10 de diciembre, la misma concejalía señaló que «los técnicos están gestionando la autorización pertinente» a la pregunta concreta del edil Alberto Mendoza sobre si se ha solicitado autorización a la citada comisión, formada por varias instituciones y presidida por el Tribunal Superior de Justicia.

El Consistorio ya ha recibido permiso para las 43 cámaras de vigilancia que instalará en el entorno de siete monumentos y edificios protegidos, aunque todavía sigue pendiente de la decisión de la Conselleria de Cultura. En el caso de las destinadas a identificar la entrada de vehículos, cada poste incluye dos aparatos, el que guarda el número de la matrícula y otro dedicado a «tomar una fotografía de la matrícula trasera y del contexto que permita identificar el modelo y la zona de captura», según se indica en la memoria del proyecto. El expediente sigue abierto a la espera de que «se incluyan cuando proceda las actuaciones que corresponden de acuerdo a la ley», según el servicio de Movilidad.