Martínez Mus: «El Gobierno nos ha puesto más obstáculos que ayuda en la recuperación tras la dana»

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, hace balance en LAS PROVINCIAS de la gestión de su cartera durante la dana, ... la relación con el Gobierno, y los deberes por hacer en la Albufera, más si cabe en la semana en la que este periódico celebra el IV Simposio en defensa del Parque Natural.

–¿Cómo se vive desde el Consell que casi ocho meses después siga gente sin casa, sin empresa o sin forma de desplazarse?

–Lo cierto es que se vive con responsabilidad profesional. Nos ha tocado estar en el cargo en un momento que no hemos elegido pero ha sido así. Yo creo que estamos dando todo lo que podemos dar. Obviamente hay circunstancias que son más difíciles de solucionar. Sabíamos que iba a ser una recuperación difícil y lo está siendo, pero yo tengo que confesar que si el 2 de noviembre me dicen que íbamos a estar así en junio no me lo hubiera creído. Al menos, en las competencias que nos corresponden a nosotros hemos avanzado muchos pasos y muy rápido. Está claro que los daños personales son irreparables y no tienen solución. Y ahí solo nos queda el acompañamiento, la solidaridad y la ayuda a los que han sufrido pérdidas personales. Pero en lo material hemos trabajado mucho estos meses, al menos en esta casa (su conselleria) es para estar satisfecho. El metro, por ejemplo, lo veía un imposible los primeros días y a finales de este mes estará en marcha

–¿Ha sido el metro su mayo reto?

–Realmente, el mayor reto, y los números así lo indican, ha sido el tema de los residuos. Hemos gestionado lo equivalente a cinco años de residuos en toda la Comunitat que se generaron en una sola noche. Ha sido la partida presupuestaria más alta, con 180 millones de euros respecto a los 130 millones destinados al metro, por ejemplo. Un millón de toneladas repartidas por casas y calles de la provincia que hemos gestionado cuidadosamente, un trabajo muy delicado. Ha sido la tarea más importante que hemos tenido que acometer. Un trabajo que no tenía ningún manual para actuarla y que hemos ido implementando tecnología y procesos sobre la marcha. Sinceramente, ahora sigo preocupado por lo que queda por hacer, pero creo que en el futuro miraremos orgullosos cómo gestionamos esta situación (los residuos).

–Con muchas pistas forestales por recuperarse, ¿estamos ante el verano más peligroso de los últimos años en materia de incendios?

–Obviamente no estamos en perfectas condiciones. Son 2700 kilómetros de pistas las que había que acometer, siempre lo decimos. Es la distancia de Valencia a Varsovia. Así que fijamos objetivos que redujeran el riesgo, como tener listo antes del 1 de abril todos los accesos a dispositivos de prevención, como depósitos antiincendios u observatorios. Es verdad que no estando en la situación óptima estamos en buena posición porque también allí se ha trabajado mucho. Hemos hecho un contrato relativamente pronto, que también es importante cualitativamente, ya que son 93 millones de euros. Ahora nos queda un trabajo lógicamente largo por las dimensiones del mismo.

–En su conselleria se ha mencionado alguna vez la buena coordinación que ha habido con el Ministerio de Transportes en materia de carreteras y demás para la recuperación. Qué pasa con el de Transición Ecológica (MITECO)?

–Pues la verdad que todo lo contrario. Mientras estuvo en el cargo Teresa Ribera no tuve ocasión de reunirme con ella. En esa época estaba en otros menesteres. Con la actual ministra y vicepresidenta, Sara Aagesen tampoco ha habido ocasión. Un día vino deprisa y corriendo al Tancat de la Pipa y hablamos cinco minutos y luego la conferencia sectorial, donde le reiteré que debíamos reunirnos. Sigo sin respuesta a fecha de hoy. Es muy triste que no podamos trabajar en colaboración. Muchos de nuestros trabajos en ordenación de territorio dependen de colaborar en distintos proyectos, como los que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Todos sacaríamos mejor provecho con más comunicación.

–Si la dana hubiera ocurrido en Cataluña, ¿el trato del Gobierno sería diferente?

–Lo que tengo claro es que en nuestro territorio hemos tenido más obstáculos e inconvenientes que ayudas por parte del Gobierno. Es algo que me parece muy triste. No sé si en otros territorios hubiera sido diferente, quiero pensar que no, además que lo vivido no se lo deseo a nadie. Pero lo que sí digo es que para nosotros no ha sido una colaboración como debería haber sido desde el primer momento, sino más bien ha sido un tacticismo político cada vez más exagerado y más descarado.

–Si las administraciones no son capaces de coordinarse ni siquiera en una tragedia como esta, ¿cuándo lo harán?

–Pues es verdad. Ahí le doy la razón a la gente cuando dice que no hay coordinación. Yo te puedo garantizar que por lo que a mí me compete hemos estado a disposición siempre para obtener esa colaboración. Nosotros hemos trabajado codo con codo con ayuntamientos, diputación, y lo hemos intentado con el Gobierno, independientemente del color político. Es decir, hemos sido cuatro administraciones y solo ha fallado uno. Y en ese sentido, si las otras tres hemos sido capaces, pues habrá que mirar a la que no lo ha sido.

–¿La relación con la CHJ está rota después de su denuncia por los residuos en Riba-roja?

–No. Hay que entender que en esa entidad trabajan muchos técnicos, gente preocupada por revisar nuestros informes cuando debemos acometer trabajos, y cuya colaboración es imprescindible. Los sistemas ordinarios funcionan perfectamente. Sin embargo, cuando comenzamos a elevar el cargo es cuando esa colaboración desaparece.

–¿Van a empezar pronto con el desvío de La Saleta?

–Eso depende de la CHJ. Yo en la última reunión que tuvimos salí muy decepcionado porque están tratando estas obras como un proceso ordinario y la necesidad es de emergencia. Nosotros pusimos todas las facilidades en nuestra mano, con la Ley de la Huerta, pero sus explicaciones aportan más problemas que soluciones. Llevamos así años, Es una entidad con un porcentaje de ejecución de proyectos del 2%. Hay que avanzar mucho más rápido, pero su gestión es confusa.

–También resulta confusa su gestión de la tragedia el mismo día 29 de octubre, ¿debe la CHJ asumir responsabilidades de aquel día? ¿Dimisiones, relevos...?

–Yo tengo claro que la Confederación falló antes de la dana por no acometer los desvíos de barrancos que hubieran ayudado a minimizar la situación. Pero también tengo claro, al igual que todo el mundo, que falló el día 29. No teníamos sistemas de alarma que sí tienen otras cuencas y no se actuó diligentemente. Yo entiendo que los responsables de ese organismo que ha fallado tan estrepitosamente deberían ser relevados.

–¿Y el president Carlos Mazón?

–El president ha hecho todo lo que tenía que hacer en cada momento con la información que se disponía. Sabiendo lo que sabemos ahora probablemente hubiéramos hecho otras cosas, pero con la información que se disponía el president y toda la Generalitat actuaron con esa información, con aciertos y errores. No puedes actuar para responder a un dato que no tienes.

–Este periódico habló de la infrafinanciación por parte del Estado al Parque Natural de la Albufera, ¿El Gobierno maltrata al paraje?

–Yo creo que directamente la ignora. Yo he escuchado esos 30 millones de euros pero no se ni dónde, ni cuándo, ni cómo se van a usar. Sé cómo están actuando el Ayuntamiento de Valencia, ayuntamientos ribereños y nosotros. Por el momento ya hemos destinado 20 millones de euros. Estamos implantando el gemelo digital para monitorizar la laguna, hemos llegado a acuerdos de colaboración con universidades. Yo del Gobierno español he visto anuncios como en otros temas y se han quedado en eso, en anuncios. De momento no ha llegado nada.

–El nuevo manifiesto de LAS PROVINCIAS en defensa del paraje añade un nuevo punto que reclama mayor consenso político y más inversión. ¿Son inalcanzables estos objetivos?

–A nosotros nos preocupa mucho la Albufera. Yo a mi equipo de broma le digo que somos la conselleria 'de Albufera y otras cosas' porque estamos casi todas las semanas allí. Estamos a punto de lanzar un nuevo plan de ordenación (PORN) y hemos conseguido un pacto histórico por el Agua. Ojalá del Ministerio esa propuesta fuera real y llegara a nuestros recursos, pero por supuesto que es un objetivo prioritario.

–Los expertos reclaman más personal para el Parque y una dirección específica. Eso sí es competencia suya.

–Bueno, ahí tenemos la Junta Rectora, que creo va bastante bien, pero cualquier propuesta organizativa, si sirve para mejorar, estamos dispuestos a escucharla.

–¿Sabe algo más de la ampliación del colector oeste?

–Nosotros teníamos y tuvimos que atender las 123 depuradoras y gran parte de ellas en el recorrido de los cauces que acaban en la Albufera, que nos preocupaban. También en ese sentido estamos intentando mejorar, eliminar cualquier tipo de posibilidad de que llegue algo residual a la Albufera. Lo que tengan que hacer las demás administraciones, pues habrá que preguntárselo a ellas.

–¿Cuándo se publicará el nuevo PORN? ¿Se ampliarán los límites de protección del paraje?

–A final de este mismo mes lo tendremos disponible. La idea es incluir el fondo marino, pues creemos que debe estar integrado en ese marco de protección.

–¿La Albufera merece un plan de protección por parte del Estado como tienen Doñana o Mar Menor?

–El Gobierno debe mimar la Albufera, como mínimo, como lo hace con otros parajes. Creemos que debe ser un enclave de todos los españoles y se debe de proteger como se merece.