Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más ha llovido Castielfabib y Vallanca pasaron de los 20 litros por metro cuadrado en el acumulado de las últimas horas

María Gardó Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:34

Las lluvias regresaron a la Comunitat Valenciana este sábado. Aunque lo hicieron de forma muy moderada, algunas localidades como Castielfabib y Vallanca pasaron de los 20 litros por metro cuadrado en el acumulado de las últimas horas.

Dónde ha llovido más en las últimas 48 horas LOCALIDAD LLUVIAS (l/m2) Castielfabib 20,8 Vallada 20,6 Alpuente 14,6 Puebla de San Miguel 14,0 Camporrobles 14,0 Ademuz 13,8 El Toro 12,2 Casas Bajas 12,0 Fuenterrobles 11,4 Aras de los Olmos 10,0

Este domingo la autonomía ha amanecido con cielo nuboso en Valencia y Alicante e intervalos nubosos en Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé que las nubes disminuyan por la tarde. Durante esta jornada hay probabilidad de lluvias débiles en el interior de Alicante.

El episodio de lluvias cesará este lunes, cuando volverá el ambiente soleado. Para esta semana ha previsión de una bajada significativa de las temperaturas.