Urgente La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias
La reunión del Cecopi, en la fatídica tarde del 29 de octubre. LP

La jueza de la dana pregunta a Medio Ambiente cómo ofreció agentes para la vigilancia de barrancos

La magistrada quiere saber el cana de comunicación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:04

La magistrada de la dana ha citado a tres nuevos testigos, técnicos de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta (AVSRE) a ... las Emergencias y un responsable de bomberos. Uno de ellos probablemente será el operador que debería haber recibido la orden de los bomberos de que se retiraban de la vigilancia del barranco del Poyo. La última testigo que compareció en la mañana del martes aseguró que no lo trasladaron por el canal oficial donde finalmente se registra de manera oficial las incidencias.

