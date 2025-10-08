La jueza de la dana pregunta a Medio Ambiente cómo ofreció agentes para la vigilancia de barrancos

La magistrada de la dana ha citado a tres nuevos testigos, técnicos de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta (AVSRE) a ... las Emergencias y un responsable de bomberos. Uno de ellos probablemente será el operador que debería haber recibido la orden de los bomberos de que se retiraban de la vigilancia del barranco del Poyo. La última testigo que compareció en la mañana del martes aseguró que no lo trasladaron por el canal oficial donde finalmente se registra de manera oficial las incidencias.

De igual modo, la jueza ha preguntado a la Conselleria de Medio Ambiente para que acredite el modo o medio de comunicación que se utilizó el fatídico día de la dana para hacer llegar al director de la AVSRE, el ofrecimiento de agentes medioambientales para el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables.

Los agentes medioambientales, unos de los técnicos que tienen asignada la misión de controlar el caudal de barrancos y ríos, fueron replegados por la propia Generalitat el día de la dana. Así lo reconoció en su momento el propio director general del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Luis Gomis, en un documento remitido a la jueza de Catarroja.

El informe respondía al requerimiento realizado por la instructora a la Generalitat el pasado 31 de marzo en el que pedía al Consell la «remisión de las acciones desarrolladas y el momento en el que finalizaron las medidas de control sobre el barranco del Poyo el pasado 29 de octubre».

El propio director general señala en el expediente remitido al juzgado que fue él quien envío a las 11.30 horas de aquel día «una nota interna a los servicios territoriales de Medio Ambiente en la que se establece una instrucción con las actuaciones que han de efectuar u omitir los agentes medioambientales».