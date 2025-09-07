El incendio de un camión provoca el cierre de un carril en la A-3 en Siete Aguas El siniestro se ha producido a última hora de la noche y ha obligado a restringir la circulación en la parte derecha de la vía

Carretera A-3 a la altura de Siete Aguas, este domingo por la noche.

Tamara Villena Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:16

Susto este domingo noche en la carretera A-3, donde el incendio de un camión ha obligado a cerrar el carril derecho de la calzada, complicando la circulación por la vía al limitar el paso de los vehículos a última hora.

El incidente se ha producido a la altura de Siete Aguas, en el km 300.949 de la A-3, en sentido decreciente de la kilometración hacia Madrid, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por el momento, el vehículo siniestrado no ha ocasionado una complicación mayor en la calzada y sobre las 23.00 horas no se han registrado atascos en la zona.