Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
Atascos en la A-7 este vienes. DGT

Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este viernes

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que el tráfico es denso en estas vías

Redacción

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:09

La circulación vuelve a ser complicada en Valencia. Desde primera hora de la tarde de este viernes, los vehículos están totalmente parados en la A-7, donde según informan desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se registran ocho kilómetros de retenciones entre La Cañada y Loriguilla sentido Alicante.

Además, en la V-30 también se registran otros siete kilómetros de colas entre Manises y Xirivella sentido puerto y otros dos kilómetros entre barrio de la Luz y Mislata sentido A-7, tal y como informan fuentes del gestión de Tráfico.

