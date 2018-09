La guerra de los interinos se recrudece a puertas de comenzar el curso Interinos participantes en la protesta organizada ayer ante la sede de la Conselleria de Educación. / damián torres El sindicato mayoritario dice que 2.000 docentes se han quedado sin plaza por las medidas de Educación y Soler asegura que es falso JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:03

El primer curso de la legislatura, el 2015-2016, comenzó con una buena noticia para parte de los docentes interinos: quedaban sin efecto los cambios de posición en las bolsas de trabajo que impulsó el PP, lo que benefició a aquellos con años de experiencia. Coincidiendo con el último ejercicio del mandato, el que empieza el lunes, algunos de ellos protestaron ayer en la sede de la conselleria -y también en Alicante- por un motivo bien distinto: a su juicio las oposiciones y otras medidas de Educación han provocado que muchos maestros interinos, con años de servicios prestados, se hayan quedado sin trabajo.

Desde el sindicato mayoritario en la red pública e impulsor de la acción, el Stepv, hablan de «masacre» para el colectivo, mientras que la conselleria dice que la organización miente. La problemática del trabajo interino ha crecido en el último año en forma de protestas y huelgas -por la convocatoria de oposiciones o por la inexistencia de un plan de estabilización- hasta llegar al escenario de ayer, con el sindicato mayoritario -y en teoría afín a Compromís- a la greña con Educación. De hecho ha convocado más acciones para los próximos días al no quedar satisfecho con la respuesta de la conselleria, a la que afea que culpe al profesorado de la situación.

EL DATO 150 plazas sin ocupar tienen los centros públicos de Secundaria en las especialidades de Matemáticas, Inglés y Valenciano por falta de aspirantes en las bolsas, por lo que la conselleria está estudiando algún tipo de campaña para atraer a licenciados en estas áreas para cubrir las vacantes, muchas de ellas en Alicante y Valencia ciudad.

En declaraciones a la agencia Efe, el responsable de acción sindical del Stepv, Marc Candela, instó ayer a la administración a que cumpla «su compromiso» y adjudique las vacantes necesarias para que los afectados accedan a las aulas. El sindicato argumenta que la coincidencia de las oposiciones -que implican que 3.000 plazas que eran cubiertas temporalmente pasen a estar ocupadas por funcionarios de carrera-, la opción de repetir vacante durante dos cursos -que hace que estas plazas no salgan en los procesos de adjudicación- y la exigencia de un B2 de inglés para acceder a determinados puestos ha provocado que unos 2.000 maestros con años de experiencia que el curso pasado pudieron trabajar no obtuvieran ninguna vacante en el procedimiento de julio, el más importante del año.

«Marzà dijo durante todo el curso que las oposiciones no afectarían a la continuación del trabajo de los interinos que no aprobaran, pero no ha sido así», señaló Candela. El Stepv ya protestó en agosto y pidió una reunión urgente con la conselleria por este motivo. Los primeros cálculos hablaban de 600 afectados, que ayer elevaron a dos mil tras comparar las adjudicaciones de 2017 y 2018.

Tras la protesta, representantes del colectivo se reunieron con el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, que poco antes daba la réplica. Negó que se haya incumplido la promesa citada y defendió que con la oferta de vacantes de julio todos los interinos con más de tres años de experiencia y que eligieron todas las opciones posibles han podido acceder a las aulas. Cabe explicar que en las adjudicaciones el interesado selecciona a qué puestos opta, normalmente en base a criterios geográficos. «Lo que pasa es que no todos han pedido todas las plazas, y lo entiendo», dijo Soler, alegando que en determinadas distancias puede implicar elevados gastos de transporte o alquiler.

También recordó que han quedado vacantes sin cubrir en zonas como la Vega Baja, cuyos alumnos «tienen el mismo derecho que el resto a tener un profe en el aula». «Si hay algún interino que cumpliendo estos criterios se ha quedado sin plaza le pediremos disculpas. Y si no, otras personas tendrán que dar una justificación. Se está diciendo que hay 600 que tenían que estar trabajando y esto es falso», sentenció.

Además, dijo que mañana habrá otra adjudicación de 400 plazas de maestros, suficiente para cubrir a todos los que elijan todas las opciones posibles, si bien el Stepv la consideró insuficiente. En cuanto a la repetición de centro (unas 200 plazas) negó que haya causado problemas más allá de «alguna alteración» en las bolsas. En cuanto a oposiciones, señaló que el 77,5% de los 3.000 puestos los han ganado interinos.

Educación tiene otro frente abierto en relación al colectivo, pues UGT PV estudiará impugnar la orden que prevé la futura expulsión de las bolsas para los interinos sin capacitación de valenciano. El sindicato también ha impulsado una campaña de reclamaciones para los docentes afectados por la repetición de centro.