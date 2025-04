El Gobierno asume la gestión de la crisis por el apagón en la Comunitat Valenciana tras pedir el Cecopi el nivel 3

Burguera . Valencia Martes, 29 de abril 2025, 01:39 | Actualizado 02:02h. Comenta Compartir

Hace medio año, muy contados valencianos (principalmente, los profesionales de Emergencias y poco más) sabían lo que era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Desgraciadamente, la dana ha convertido ese término en moneda común en las conversaciones en la Comunitat. La Generalitat decidió este lunes activar el Cecopi cuando apenas habían pasado dos horas y media desde que se produjo el corte de luz masivo. El órgano, además, pidió el nivel 3 de emergencia al filo de las 23.00 horas, por lo que la gestión pasa a ser del Gobierno.

La caída del suministro eléctrico se produjo hacia las 12.33 horas. A partir de ese momento han comenzado a producirse situaciones problemáticas. El 112 ha comenzado a recibir llamadas de aviso, entre otras de personas atrapadas en ascensores. Desde Emergencias, a partir de las 14 horas se han comenzado a lanzar recomendaciones, como la de no realizar llamadas al teléfono del 112 «si no es exclusivamente para comunicar una emergencia en curso». Posteriormente, tanto ese consejo (reducir el uso de las telecomunicaciones) como la petición de reducir los desplazamientos se ha trasladado tanto desde la Generalitat como por parte del Gobierno central. El Cecopi ha recomendado a los responsables municipales que informasen a sus vecinos por los cauces habituales.

A las 14.07 horas se ha establecido la Situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV). La hoja de ruta en situaciones de este tipo se divide en cuatro fases, del nivel 0 al 3. El 1 es la situación que se decreta cuando se han producido daños moderados y en la que para su control es necesario la activación del plan, con la constitución del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de Unidades Básicas. Sin embargo, menos de una hora después, a las 15.01 horas se ha elevado un punto el nivel de emergencias.

El nivel 2 obedece al momento en que se han producido daños extensos y en el que para su control es necesario la activación del presente plan, con la constitución del Cecopi, del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de Unidades Básicas. También se clasificarán como situación 2 aquellas emergencias en las que sea necesario movilizar recursos extraordinarios no adscritos al PTECV. El Cecopi se ha convocado para iniciarse a las 15.15 horas.

Se trata del nivel que se activó durante la dana. Precisamente, la posibilidad de escalar al 3 fue uno de los asuntos que generó debate en aquel momento. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo recomendó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que podía habérselo solicitado al Gobierno. El Ministerio de Interior, de oficio, también puede activar ese nivel 3 de emergencia, que se pone en marcha cuando se considera que está en juego el interés nacional. Precisamente, durante la dana, el Cecopi se activó a las 17 horas, lo que ha propiciado que posteriormente la Generalitat tuviera que asumir las críticas de la oposición y del propio Gobierno central por considerar que la convocatoria llegó demasiado tarde frente a la dana.

Desde el 112 se han lanzado una serie de recomendaciones vinculadas con la falta de suministro eléctrico. En primer lugar, no utilizar el teléfono y los sistemas de telecomunicación si no es necesario. El objetivo era y es preservar la batería para emergencias reales y no saturar la línea. Igualmente, se recomienda, si es posible, reducir al máximo los desplazamientos, el uso del coche o iniciar trayectos largos. Igualmente, con el fin de recibir información y ante la caída masiva de internet y de la luz que permite recibir la señal de televisión, se recomienda utilizar una radio convencional para seguir recibiendo información actualizada, siempre a través de los conductos más fiables posibles para evitar los bulos. La Central Nuclear de Cofrentes activó su Plan de Emergencias Interior en fase de prealerta a partir de las 14.39 horas, si bien dispone de energía eléctrica a través de sus propios grupos electrógenos para mantener su funcionamiento a lo largo de siete días.

Con el Cecopi ya en marcha, se ha acordado poner en alerta a los militares de la UME con el fin de ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zonas sanitarias por si fuera necesario. Desde la Delegación de Gobierno se ha dado luz verde a la movilización del Ejército a partir de las 15.53 horas, cuando se ha recibido la solicitud desde el centro de coordinación, situado en L'Eliana.

El proceso de normalización del suministro fue largo. Hacia las 19.20 horas, la recuperación del suministro apenas era del 25% de las zonas afectadas por el corte de luz. Al Centro de Emergencias de L'Eliana se han desplazado consellers como el de Infraestructuras, Martínez Mus, además del de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Desde el 112 se ha recordado que era importante limitar el uso del teléfono móvil y fijo, evitar desplazamientos no necesarios, llamar al 112 sólo para emergencias reales, recibir la información solo a través de fuentes oficiales y no servirse gasolina si realmente no es necesario para evitar el desabastecimiento. El Cecopi ha subrayado que para cualquier incidente o emergencia sanitaria la ciudadanía deben llamar al teléfono único de emergencias 112 Comunitat.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su parte, se mantuvo este lunes reunido en el Palau, sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, con sus dos vicepresidentes y el conseller de Sanidad.

En el gabinete de crisis que lideraba Mazón en el Palau estaba, según una imagen difundida por el Ejecutivo autonómico, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero; el vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, el teniente general Gan Pampols; y el responsable de los servicios sanitarios valencianos, el conseller Marciano Gómez. El jefe del Consell se puso en contacto con el Ministerio de Interior con el fin de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieran alerta para evitar problemas de seguridad ciudadana.

Desde Sanidad se explicó, una vez comenzó el corte de luz, que los hospitales habían activado grupos electrógenos y funcionaban con normalidad durante el mediodía y la tarde, salvo incidencias en el servicio de radiología. La actividad quirúrgica programada para la tarde del lunes se había suspendido en los centros sanitarios donde estaba prevista. A los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria, desde el CICU se les está derivando a centros de salud (PAC), Puntos de Atención Continuada, las urgencias de Primaria que abren fines de semana y festivos. Los servicios elementales han logrado mantenerse a flote. Sin embargo, las incidencias entre los vecinos particulares no han parado de sucederse desde el mediodía y sin solución de continuidad durante la tarde y la noche.