Una escala de lujo en pleno apagón

Cuando en Valencia todavía reinaba la tranquilidad de un lunes de San Vicente, un selecto grupo de 210 cruceristas tomaban varios autobuses para disfrutar de una soleada escala en la ciudad antes de continuar su travesía por la costa mediterránea. El Scenic Eclipse, uno de los cruceros de exploración más exclusivos del mundo, amarraba en el muelle del puerto de Valencia sobre las 08:00 horas. Su mera presencia ya llamaba la atención: donde habitualmente suelen atracar gigantes buques este lunes descansaba algo similar a un gran yate.

De hecho, la definición que la propia compañía (Scenic Luxury Cruises) ofrece sobre su naviera lo cataloga como un lujoso megayate de exploración. Diseñado para realizar expediciones turísticas por lugares remotos sin dejar de lado la exclusividad, el buque cuenta con todo lo necesario para disfrutar de una experiencia lo más similar posible a alojarse en un hotel de seis estrellas, con un submarino para hacer excursiones subacuáticas y un hangar para guardar un par de helicópteros. Detalles.

Las 144 suites que se dividen en 14 categorías, que oscilan entre los 32 y 247 metros cuadrados por camarote son otros de sus reclamos. Eso sí, los precios que se anuncian en la web de la compañía asustan. No hay travesía que baje de los 5.000 euros, yéndose las más remotas por encima de los 15.000 euros. Lujo se queda corto para el buque que este lunes, después de varios paseos por remotas zonas polares, llegaba a Valencia. «We're from the cheapest one. This is fucking expensive (Nosotros somos del barato. Este es jodidamente caro)», comentaba un pasajero que accedía a la terminal de cruceros. Su paso por la ciudad forma parte de su expedición por la costa mediterránea, en la que Almería, Barcelona y Valencia han sido los destinos españoles elegidos antes de partir hacia tierras francesas.

Sin embargo, los poco más de 200 cruceristas que tenían el privilegio de ir a bordo del Scenic Eclipse tardarán en olvidar aquel lunes de abril en el que el suministro eléctrico de varios países se detuvo justo antes de que abandonaran la ciudad de Valencia.

Quizás algunos ni se hayan enterado del caos que se ha vivido no solo en la ciudad, sino en buena parte del continente. El grupo de treinta personas que bajaba del autobús en la zona de la Marina Sur para hacer una visita exprés a la playa de Las Arenas no parecían demasiado preocupados por el apagón. En su mayoría eran de procedencia norteamericana y de una edad próxima a la jubilación. Llegaban allí después de haber recorrido las céntricas calles de la ciudad, cuando los semáforos todavía funcionaban, en los bares aún se podía pagar con tarjeta y el suministro eléctrico resistía.

Su salida hacia Barcelona estaba programada para las 17:00 horas, cuando la luz empezaba a regresar a algunas localidades valencianas.