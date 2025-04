Bonaire vuelve a cerrar medio año después de la trágica dana Los centros comerciales han tenido que parar la actividad tras el apagón eléctrico al no poder dar servicio a los clientes y para evitar desplazamientos y en recintos como el de Aldaia ha sido inevitable recordar el silencio de los días después de la barrancada

A primera hora de la tarde de este lunes, festivo en 125 localidades valencianas con lo que estaba previsto que fuera un día de gran afluencia a los centros comerciales, las únicas dos personas que querían acceder a Bonaire eran un padre y un hijo que buscaban a dónde dirigirse para reclamar la devolución de dinero de las entradas que habían adquirido de forma online para una de las sesiones en el cine. Las puertas cerradas de la plaza central del centro comercial, como las de todos los restaurantes situados en la zona del aparcamiento exterior y las tiendas de Factory Bonaire, eran el mejor indicativo de la falta de actividad por culpa del apagón eléctrico. La única voz que interrumpió el silencio recordaba por la falta de gente, que presenciar los 254.000 metros cuadrados de superficie del centro comercial sin nadie, evocaba a lo sucedido los días posteriores a la trágica dana del pasado 29 de octubre. Obviamente, con la gran diferencia de no presenciar las imágenes devastadoras que la barrancada provocó en Bonaire.

Los únicos trabajadores que permanecían en el centro comercial pertenecían a la plantilla de uno de los restaurantes de comida rápida, que no habían podido contactar vía telefónica con los dueños del local con lo que no contaban con el permiso para cerrar la puerta y marcharse a casa. Eso sí, con las cajas cerradas puesto que no podían dar servicio. Al ser el único local abierto en cuanto a aspecto sí que dieron refugio a las pocas personas que se fueron acercando, despistadas o sin información, para que les dejaran usar los baños. Les avisaron, eso sí, que lo hicieran con cuidado y utilizando la linterna de los móviles para evitar cualquier accidente.

