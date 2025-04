La central nuclear de Cofrentes activa el plan de emergencias interior en fase de prealerta

EP Lunes, 28 de abril 2025, 15:18 | Actualizado 15:43h. Comenta Compartir

La central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha activado el Plan de Emergencias Interior en fase de prealerta tras el apagón ocurrido este lunes que afecta a España y Portugal, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Concretamente, a las 13.45 horas de este lunes se ha establecido la situación 0 de dicho plan. La central nuclear, según han detallado desde el Gobierno, dispone de energía eléctrica a través de sus propios grupos electrógenos para siete días.

Pasadas las 14.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha informado de que la central nuclear ha recuperado la tensión exterior a través de dos líneas independientes y han comenzado entonces a «reiniciarse algunos sistemas».

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran «colaborando en los operativos y la respuesta a las diferentes situaciones producidas como consecuencia del apagón» y han pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones y recomendaciones del 112.

La Generalitat ha decretado el nivel 2 de Emergencias. Desde el Gobierno valenciano se recomienda no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias «reales» y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para «seguir recibiendo información actualizada».