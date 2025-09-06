Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barro y enseres de la dana en la zona cero. IVÁN ARLANDIS

Emergencias homologó de un plumazo 43 planes locales antirriadas tras la dana

La mitad de los protocolos convalidados casi cinco meses después de la tragedia se hizo en pueblos con riesgo alto de inundación, uno de cada tres se vio afectado el 29-O y ocho estuvieron más de un año en espera

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:17

Las gravísimas consecuencias que trajo consigo la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia causando 228 muertos y casi ... 18.000 millones de euros en daños materiales han dejado paso a una auténtica revolución en todo aquello relacionado con la gestión de crisis en la Comunitat. Una de ellas reside en el acelerón normativo impulsado por la Conselleria de Emergencias, área creada ad hoc tras la catástrofe, gracias al cual se homologaron hasta 43 planes de actuación municipales contra inundaciones de ayuntamientos que estaban obligados, salvo el de San Miguel de Salinas, a contar con estos protocolos casi cinco meses después de la fatídica riada.

