El general Fernández de Luz, durante su toma de posesión como Comandante de Valencia en 2022. Damián Torres

El general Fernández de Luz regresa a Valencia como máximo jefe de la Guardia Civil en la Comunitat

El nuevo responsable de la Benemérita ejerció de coronel jefe en Valencia desde 2022 hasta mayo del año pasado

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:15

El general de brigada de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz de las Heras, es el nuevo responsable de la Benemérita en ... la Comunitat Valenciana, después de que se haya oficializado su nombramiento mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado.

