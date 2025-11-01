El general Fernández de Luz regresa a Valencia como máximo jefe de la Guardia Civil en la Comunitat

El general de brigada de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz de las Heras, es el nuevo responsable de la Benemérita en ... la Comunitat Valenciana, después de que se haya oficializado su nombramiento mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado.

El nuevo jefe de la Guardia Civil valenciana regresará a Valencia para ejercer sus funciones en la que será su segunda etapa al frente de un cargo de responsabilidad en la Comunitat, después de ser jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia entre febrero de 2022 y mayo de 2024.

Su buen hacer en Valencia le valió un ascenso a general y un traslado inmediato a la zona de Castilla y León, de la que ha sido jefe hasta su nombramiento como máximo responsable de la Benemérita en la Comunitat.

El regreso del general a Valencia para ejercer un cargo de mayor responsabilidad que en el periplo previo ha sido celebrado por la delegada de Gobierno en la Comunitat, que ha dado la bienvenida a Fernández de Luz a través de una publicación en X. «Qui de casa se'n va, a casa torna. Bienvenido de nuevo, general Fernández de Luz, a tu casa. Tu humanidad y tu gran profesionalidad no se la podían perder los valencianos y valencianas», ha publicado Bernabé.

El general Fernández de Luz, nacido en 1967 en Villalpardo (Cuenca), ingresó en la Academia General Militar en 1986, perteneciente a la 46 promoción de esta institución y fue nombrado teniente de la Guardia Civil en 1991.

Su formación es muy variada y extensa y cuenta con los cursos de Especialización de Curso Dirección de Tráfico y Curso Superior de Información. En el año 1991 se encontraba destinado en Álava, un año después fue trasladó a Vitoria y más tarde a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y hasta el 2002 dedicó su dilatada trayectoria profesional a la lucha contra el terrorismo.

El coronel Fernández de Luz llegó destinado al Sector de Tráfico con el empleo de comandante en 2005. A finales del 2012, como teniente coronel, se hizo cargo del mando de la Sección de Información de la 6ª Zona de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana. Nueve años más tarde, en el 2021, ascendió al empleo de coronel. Y ahora vuelve a la que ha sido su casa como máximo responsable del Instituto Armado en la Comunitat.