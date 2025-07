Gan Pampols no garantiza que todos los colegios afectados estén abiertos en septiembre

El Vicepresidente y Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, ha reconocido que ocho meses después de dana ... del 29 de octubre, hay problemas en los colegios, «pero los alumnos no han perdido más clases que las razonables y la inmensa mayoría de ellos en septiembre empezará en sus instalaciones reparadas, habrá otros que todavía no, porque la reconstrucción es compleja».

Lo ha hecho en la sexta comisión de la Diputación sobre la gestión de la emergencia del 29 de octubre y para la recuperación de las comarcas afectadas por la dana y en respuesta a la interpelación del portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, sobre que muchos colegios, centros de salud y residencias aún estaban por rehabilitar.

Pampols también ha defendido las actuaciones que se han realizado en centros de mayores, los hospitales y centros de salud. «Están funcionando todos, en algunos con problemas todavía porque tienen que implementarse mejoras que derivarán de la aplicación del Patricova, habrá elementos que carácter crítico que tendrán que subirse a primeras plantas, lo que significará que habrá que utilizar nuevos sistemas para mover a personas con movilidad reducida de esos puntos, pero están funcionando».

Así mismo, el conseller ha contestado a la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, sobre las deficiencias en el Transporte público recientemente restablecido.»No me corresponde por competencia, pero no puedo no contestar», ha dicho y ha asegurado que todas las deficiencias que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación «están revisadas e informadas una a una».

«En una reparación tan compleja como ha supuesto la del metro: vías, señalización, sistemas de seguridad, estaciones, etcétera, tiene un periodo en el que hay mejoras y van apareciendo constantemente. Las mejoras no son críticas, es decir, no conllevan interrumpir el servicio, ni generan ningún problema de seguridad, ahora mismo no lo hay», ha asegurado.

En su breve intervención, tras felicitar a la Diputación y a sus técnicos por haber resuelto problemas difíciles en un tiempo récord y además con pocos medios en una situación crítica, se ha dirigido a los alcaldes presentes respecto al problema de falta de personal que tiene para hacer frente a todas las tramitaciones.

Críticas al Gobierno

Al respecto ha arremetido contra el Gobierno central. «Había tres posibilidades para resolver el problema: Se podía haber optado por asumir desde el Estado, haber dicho, dennos ustedes una lista de cuáles son las afecciones, nos encargamos nosotros de memorias, licitaciones y ejecución. Otra, podían haber optado por crear una empresa mixta utilizando los recursos que tiene el Estado y haber implicado sobre el territorio a todos los afectados, Administración General del Estado, Generalidad Valenciana, Diputación y ayuntamientos. Y una tercera, que es darles el dinero a los ayuntamientos y decirles que se arreglen. No tengo que decirles por cuál se ha optado».

Y ha apuntado que además de optar por la peor opción, se encuentran con «una perversión añadida: que de ese dinero no se puede contratar personal de refuerzo».

Al respecto, ha apuntado que aún no siendo de su competencia, la Generalitat intentó proporcionarles apoyo «porque veíamos lo apretados que iban», pero ha reconocido que no lo consiguieron. «La función pública de la Generalidad Valenciana no ha sido capaz de proporcionar el apoyo que yo quería para cada uno de ellos».

Antes de marcharse sin escuchar a los alcaldes por asuntos de agenda, el conseller les ha preguntado qué quieren que le pregunte al responsable de Tracsa con el que mantiene este jueves una reunión.