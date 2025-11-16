Francisco interpreta el Himno de la Comunitat en Cheste en el año más emotivo: «Momentos así no se viven, se sienten» El cantante conmueve a los asistentes antes de la carrera de MotoGP

María Gardó Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:58 | Actualizado 15:21h.

Un año después de que el GP de la Comunitat Valenciana se tuviera que cancelar por la dana, MotoGP ha vuelto a Valencia. En su regreso, Cheste ha sufrido un lavado de cara y se han reasfaltado carreteras y parkings. El Mundial de motociclismo ha celebrado el retorno al Circuito Ricardo Tormo con lleno en las gradas, espectáculo en pista y emoción compartida entre afición y pilotos.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido antes del arranque de la carrera de la categoría reina. Sobre la pista ha aparecido el cantante Francisco que ha cantado el himno de la Comunitat conmoviendo a los asistentes.

El artista confesaba en sus redes sociales que los nervios «nunca se pierden y que cada vez que canto el himno de mi tierra, sigo emocionándome como la primera vez. Mañana, y después de un gran trabajo por parte de los músicos y de un equipo humano excepcional, volveré a interpretarlo en el circuito de Cheste, en el Ricardo Tormo, en la final de la GP 2025. Momentos así no se viven… ¡se sienten!», comentaba este sábado.

Era un año muy especial y se notaba en el ambiente, tanto en las gradas como en el circuito. La emoción se palpaba en cada rincón mientras sonaba el Himno de la Comunitat. Los comentarios en las redes sociales sobre el emotivo momento no se han hecho esperar:

Impresionante escuchar a Francisco cantar el himno de la Comunidad Valenciana.

Tras finalizar la intepretación, por megafonía se ha dado las gracias a los asistentes por acudir al evento, tras la suspensión del año pasado por la tragedia.