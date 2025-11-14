Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio Municipal de Valencia a partir de las cuatro de esta tarde

R. V. Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:20

Manuel Llombart Bosch ha fallecido a los 85 años de edad. Fue el primer director general y uno de los integrantes del equipo que, junto a su hermano Antonio Llombart, y otros profesionales valencianos, fundó el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que este año cumple medio siglo de vida.

Llombart Bosch es el padre del actual director general del IVO, Manuel Llombart Fuertes, que le sucedió en el cargo, y exconseller de Sanidad entre los años 2012 y 2015.

El fallecido era médico de profesión y se lanzó a la creación del IVO, una institución que se ha consagrado como un referente nacional e internacional en la lucha contra el cáncer.

Fue un hombre con mucha humanidad que trataba a los pacientes como personas que son, según recuerdan personas allegadas. El apellido Llombart está muy ligado a la medicina en Valencia ya que tanto el padre del ahora fallecido como su hermano se han dedicado a esta actividad.

Entre otras distinciones fue reconocido con la Medalla al Mérito Colegial del Colegio Oficial de Médicos de Valencia en 2017 «por su notable labor en favor de la profesión». Tras una vida dedicada a la lucha contra el cáncer, Llombart señalaba que esta era una enfermedad más y no la sentencia de muerte como era entendida hasta hace unos años. Como él mismo recordaba, cuando empezó a trabajar en el IVO este era un hospital que ayudaba a morir a los valencianos. Con los años pasó a ser un lugar donde se curaba.

Como director general del IVO tuvo relación con el Ministerio de Sanidad, cuando las transferencias autonómicas aún no se habían materializado. Más tarde las relaciones fueron con la administración autonómica. En ambos casos se relacionó con gobiernos de todos los colores políticos. En este sentido, se mostraba partidario de buscar un entendimiento y nunca un enfrentamiento entre ambas. Así, abogaba porque la concertada complementaba a la pública.