El exconseller Burriel asegura que se puede alertar de una riada en el Poyo dos horas antes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo»

Eugenio Luis Burriel de Orueta, quien fuera gobernador civil de la provincia de Valencia dos meses después de la pantanada de Tous y conseller ... de Obras Públicas bajo la presidencia de Joan Lerma, ha remarcado la importancia de alertar a la población de manera preventiva ante el riesgo de una inundaciones en un foro de expertos para la gestión de desastres organizado por la Universitat de València (UV) en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este lunes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo». Además, el catedrático emérito en Geografía por la UV ha insistido en que existe un margen de al menos dos horas para decretar la alarma ante desbordamientos en barrancos como el Poyo o el Carraixet.

Burriel ha expuesto su doble visión en la gestión de emergencias tanto desde el punto de vista experto como desde el de responsable de la dirección de la respuesta ante crisis. El que fuera también delegado del Gobierno en la Comunitat ha contado su experiencia al frente de las crisis en la región entre diciembre de 1982 y 1989, un periodo en el que tuvo que hacer frente a nueve posibles ocasiones por riesgo de inundación dado que a mediados de la década de los 80 el Ejecutivo central todavía no le había transferido a la Generalitat las competencias en Protección Civil.

El perfil técnico y gestor de Burriel junto su estudio 'La experiencia de las emergencias por inundación en la provincia de Valencia entre 1983 y 1990. La importancia de la lectura geográfica de este riesgo' ha suscitado el interés de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que, además de haber incorporado este documento al procedimiento, ha acordado también su declaración en calidad de perito atendiendo así a la petición de una acusación popular.

En la conferencia que ha ofrecido el exconseller este lunes en la Facultad de Geografía e Historia de la UV ha puesto de relevancia algunas conclusiones como en el informe incluido al procedimiento judicial como la necesidad de mantener una vigilancia de los caudales sobre el terreno para complementar la información de los medios técnicos o incluir a los alcaldes desde el primer momento en la gestión de la emergencia desde el punto de vista preventivo.

Por otro lado, también ha enfatizado la importancia de constituir el centro de coordinación operativo y para la dirección de la crisis y ha apremiado a la administración a actuar desde la preemergencia: «El centro no se puede reunir cuando la situación ya es grave». Además, también ha resaltado que la decisión última y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo el envío de una alerta de inundaciones es política y no técnica.