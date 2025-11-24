Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia
El exconseller Eugenio Burriel durante su intervención en un seminario de la UV sobre la gestión de desastres. LP

El exconseller Burriel asegura que se puede alertar de una riada en el Poyo dos horas antes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo»

El gobernador civil de Valencia tras la pantanada de Tous incide también en la importancia de la prevención, la vigilancia de caudales sobre el terreno y el papel de los alcaldes

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Eugenio Luis Burriel de Orueta, quien fuera gobernador civil de la provincia de Valencia dos meses después de la pantanada de Tous y conseller ... de Obras Públicas bajo la presidencia de Joan Lerma, ha remarcado la importancia de alertar a la población de manera preventiva ante el riesgo de una inundaciones en un foro de expertos para la gestión de desastres organizado por la Universitat de València (UV) en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este lunes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo». Además, el catedrático emérito en Geografía por la UV ha insistido en que existe un margen de al menos dos horas para decretar la alarma ante desbordamientos en barrancos como el Poyo o el Carraixet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El exconseller Burriel asegura que se puede alertar de una riada en el Poyo dos horas antes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo»

El exconseller Burriel asegura que se puede alertar de una riada en el Poyo dos horas antes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo»