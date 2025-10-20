La dana reaviva el recuerdo de la pantanada de Tous en su 43 aniversario

43 años son muchos pero para miles de vecinos de la Ribera siguen sin ser suficientes para borrar el amargo recuerdo de la pantanada. El ... 20 de octubre sigue marcado a fuego, o más bien, en el olor inolvidable del fango para los damnificados de aquella tragedia. Y este año ha estado más presente que nunca con las imágenes de la dana, que algunos de ellos como los vecinos de Algemesí, han vuelto a vivir en primera persona.

Fue la noche del 20 de octubre de 1982 cuando la presa de Tous se desmoronó y lo paralizó todo en los 30 pueblos que anegó. Al igual que el reciente 29 de octubre del año pasado. Desde aquel momento muchas cosas cambiaron, se tuvieron que reconstruir las materiales, pero otras nunca volvieron a ser como antes. El miedo a las lluvias se instaló en parte de los afectados, un miedo demasiado constante para una comarca situado a orillas del río Júcar. Y se comenzaron a adquirir costumbres para estar preparados para lo peor, que han pasado de generación en generación. Dejar los coches en lugares elevados cuando llueve, tener agua y comida enlatada en casa… Consejos que en este último año se han incluido en el día a día de todos los municipios dana.

43 es un número que no se conmemora con actos como en otras ocasiones pero este 2025 marca un punto de inflexión para un grupo de afectados de la pantanada. Este año es en el que, por fin, se ha cerrado el capítulo de los préstamos pendientes. Una herida que todavía quedaba por sanar y que estaba causando dolor a personas mayores que arrastraban una deuda ya saldada por la historia.

Como publicó LAS PROVINCIAS el Instituto de Crédito Oficial, ICO, ha cerrado los expedientes y ha condonado estos préstamos a una veintena de damnificados que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Este 20 de octubre, las redes sociales se llenan de imágenes de aquella gran inundación que asoló las poblaciones de la Ribera Alta y Baixa y que provocó que varias localidades tuvieran que trasladarse a nuevas ubicaciones. Fotografías en color sepia que recuerdan demasiado a las de hace menos de un año. Ubicaciones diferentes pero el mismo dolor y desesperación. En aquel momento se calculan que fueron unas ocho víctimas mortales, una cifra muy inferior a la del 29-O con 229. Un dato que estremece y que muestra la magnitud de una catástrofe sin precedentes.

En el caso de la pantanada fueron necesarios cuatro juicios y 15 años para depurar responsabilidades. El Tribunal Supremo condenó a un ingeniero y consideró al Estado responsable de la rotura de la presa de Tous al quedar probado que las compuertas de los aliviaderos no pudieron abrirse por una serie de errores. La dana sigue en fase de instrucción pero se prevé un proceso judicial largo y complejo para conseguir determinar qué y quiénes fallaron el inolvidable 29 de octubre de 2024.