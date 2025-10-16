La condonación de los préstamos ICO da carpetazo a la pantanada de Tous tras 43 años

Octubre va sumando nuevas fechas en negro en la memoria colectiva de los valencianos al ser el mes en el que se han producido las ... tres grandes riadas que ha sufrido la provincia de Valencia. El 29-O todavía sigue estando muy presente en todos los pueblos afectados que tratan de recuperar la normalidad. Pero mucho antes de estas inundaciones, un 14 de octubre del 1957 el río Turia también anegó la ciudad de Valencia causando 81 víctimas. Entre una fecha y la otra está el día 20, en este caso del 82, que está grabado a fuego en el recuerdo de los vecinos de la Ribera que vieron como el pantano de Tous se rompía y una gran ola llenaba sus calles.

Esta tragedia cumple ahora 43 años y ha marcado el pasado y el presente de los que la vivieron y de sus descendientes que siguen escuchando escalofriantes historias de supervivencia frente al agua que alcanzó más de cinco metros en algunas localidades.

Muy presente, sobre todo, para los damnificados que durante cuatro décadas han sufrido las consecuencias económicas de este desastre. Y es que no ha sido hasta 2025 cuando se ha conseguido cerrar el último capítulo de esta tragedia, la condonación de los préstamos ICO.

Prácticamente la totalidad de los procedimientos judiciales abiertos por esta cuestión han sido resueltos y los afectados no han tenido que abonar las cantidades reclamadas.

Cabe recordar que quedaban pendientes poco más de una veintena cuyo capital principal era pequeño pero los intereses de más de cuatro décadas habían provocado que fuera inasumible para estas personas. Personas muy mayores, con pocos recursos o herederos que desconocían la deuda. El total pendiente ascendía a unos 400.000 euros aunque los préstamos iniciales de cada afectado no superaban ni los 10.000 euros. Estos damnificados de la pantanada de Tous no hicieron frente a estas cantidades en su momento al creer que habían sido condonadas ya en los años 90 por las promesas realizadas por los dirigentes en su momento. Sin embargo, hace unos seis años se volvieron a reclamar por vía judicial dejándolos en una situación muy complicada.

«Este último año ha habido voluntad por parte del ICO de cerrar estos préstamos que afectaban a personas vulnerables. Sólo quedan unos diez expedientes abiertos pero ya se trata de casos que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad o que no se ha podido contactar con ellos», explica el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer. Acabar con estos préstamos supone mucho más que poner fin a estos procedimientos judiciales permite a los damnificados cerrar una herida que se ha mantenido demasiado tiempo abierta.

En los últimos años se habían mantenido negociaciones con las diferentes administraciones públicas para conseguir abordar esta problemática que se estaba enquistada. Después de idas y venidas, a principios de este 2025, pocos meses después de la dana el Instituto de Crédito Oficial, ICO, dio un paso adelante para llegar a un acuerdo.

«La dana ha favorecido para que se solucione y también el cambio en la dirección del ICO», comenta el decano de los abogados. Y es que la llegada del expresidente del IVF a la dirección del ICO, Manuel Illueca, ha supuesto un avance porque ya era conocedor de esta situación que se había intentado finiquitar durante la anterior legislatura por parte del Consell.

La dana del 29 de octubre ha provocado la solicitud de nuevo de una gran cantidad de préstamos ICO para empresarios y autónomos afectados que necesitaban liquidez para reconstruir sus negocios. Sin embargo, no se espera que se repita lo vivido por los damnificados por la pantanada ya que en aquel caso, pese a no existir condena contra el Estado, se trató de la rotura de una presa pública la que causó los daños y no un fenómeno meteorológico.

Algemesí, dana y pantanà

Una de las localidades más afectadas por la dana del pasado año fue Algemesí, ciudad que hace 43 años también vivió la tragedia de la pantanada. La riada en aquel momento llegó del río Júcar y hace casi un año fue su afluente, el Magro, el que desató el terror. Los vecinos más mayores recuerdan uno y otro episodio porque aunque hayan pasado 43 años de la rotura de la presa sigue en la memoria con claridad.

«Tenía doce años, fue un shock, y me quedé muy asustada por la pantanà. Mi padre me decía que no me preocupara que no volvería a ver aquella en la vida y se equivocó», relata Mercedes, propietaria de una de las tiendas más antiguas de Algemesí.

Revivió todos los recuerdos y los daños en su caso fueron peores que en la inundación del 82 ya que en esta ocasión el agua alcanzó 1,5 metro en su negocio. Una tienda que estaba en obras porque había cambiado de ubicación. «He reformado la reforma», comenta intentando quitar hierro a la situación. Y es que hasta septiembre no pudo reabrir ya que el agua destrozó todo lo que tenía en su local aunque en ningún momento se planteó tirar la toalla.