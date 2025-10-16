Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restos de la pantanada del 82. LP

La condonación de los préstamos ICO da carpetazo a la pantanada de Tous tras 43 años

El Gobierno cierra las deudas pendientes de los afectados vulnerables que en los últimos años habían sido reclamados judicialmente

Alicia Talavera

Alicia Talavera

Alzira

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Octubre va sumando nuevas fechas en negro en la memoria colectiva de los valencianos al ser el mes en el que se han producido las ... tres grandes riadas que ha sufrido la provincia de Valencia. El 29-O todavía sigue estando muy presente en todos los pueblos afectados que tratan de recuperar la normalidad. Pero mucho antes de estas inundaciones, un 14 de octubre del 1957 el río Turia también anegó la ciudad de Valencia causando 81 víctimas. Entre una fecha y la otra está el día 20, en este caso del 82, que está grabado a fuego en el recuerdo de los vecinos de la Ribera que vieron como el pantano de Tous se rompía y una gran ola llenaba sus calles.

Te puede interesar

