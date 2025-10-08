Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias
Nubes de tormenta en Valencia, en una imagen de archivo. Efe

La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat

La dana Alice pone en aviso naranja a Valencia y Alicante el 9 d'Octubre, pero las precipitaciones se mantienen durante varios días más, incluso después del fin de semana, según Aemet

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:10

La llegada de la dana Alice a la Comunitat Valenciana ha obligado a suspender, aplazar o modificar los horarios de muchos actos del 9 d'Octubre por el aviso naranja que alerta de lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas y picos de hasta 60 por hora. Sin embargo, el episodio de lluvias no finaliza el jueves, ya que según Aemet las precipitaciones continuarán durante varios días.

Previsión del jueves 9 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso especial por lluvias, con «chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el litoral de Valencia y litoral de Alicante».

De acuerdo con el portavoz de AEMET, el mayor grado de adversidad se dará en zonas litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Alicante. Allí se podrán superar los 40 l/m2 en una hora y los 80 o 100 l/m2 en doce. De forma local, incluso se podrían llegar a sobrepasar los 100 l/m2 en cuatro horas, de ahí la peligrosidad de la situación.

Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado, explica Aemet.

Por zonas, los chubascos se concentrarán especialmente en zonas litorales de Cataluña y de la Comunitat Valenciana, en Ibiza y Formentera, en la Región de Murcia, en la mitad oriental de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y también en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y sistema central.

Previsión del viernes 10 y el sábado 11 de octubre

El viernes las lluvias se concentrarán en el centro y el sur de la Comunitat Valenciana, zonas de la Región de Murcia y quizás también puntos de Ibiza y Formentera serán las áreas donde los chubascos podrán alcanzar mayor adversidad y persistencia, según Aemet.

La previsión oficial para la Comunitat habla de «cielo nuboso o cubierto disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y litoral de Alicante. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto».

Aemet considera que el viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia.

La previsión explica que habrá «cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas». Las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, preferentemente en las Béticas.

Previsión hasta el domingo 12 de octubre

Durante el fin de semana seguirán los chubascos, especialmente el sábado, cuando podrán caer de forma intensa y muy fuerte a nivel local en el área mediterránea peninsular y Baleares y con mayor intensidad en zonas litorales y preditorales de la Comunitat Valenciana. Además, tampoco se descartan en puntos de la Región de Murcia, Ibiza y Formentera, interior de la Comunitat Valenciana, sur de Aragón, este de Murcia y Baleares.

El domingo 12 el viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares.

La previsión habla de «cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo del nordeste, con aumentos de intensidad en el litoral durante las horas centrales».

A partir del lunes 13 de octubre

Los días siguientes estarán marcados de nuevo por los alisios intensos con intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos más despejados en el sur. De manera paralela, las temperaturas estarán a la baja durante el viernes y el fin de semana. El lunes los vientos seguirán perdiendo intensidad. Los chubascos podrían extenderse hasta el centro peninsular, aunque los más probables e intensos se esperan nuevamente en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Aemet recuerda que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en la provincia de Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón

AEMET actualiza esta información a diario y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en www.aemet.es

