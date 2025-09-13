Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel
Lluvia en Valencia. Irene Marsilla

Las localidades de la Comunitat donde más ha llovido este viernes: una intensa tormenta deja 50 l/m² en un municipio

Las precipitaciones han tenido lugar en el norte del territorio

J.Zarco

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:34

La Agencia Estatal de Meteorología activó este viernes y sábado un aviso amarillo en Castellón por lluvias y tormentas. Pese a que en el resto de la Comunitat no ha habido precipitaciones, este viernes por la noche sí que tuvo lugar una intensa tormenta en distintos municipios.

Tal y como refleja la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), una fuerte tormenta al anochecer este viernes dejó 50 l/m² de lluvia en la Mata (Els Ports) y más de 30 en las poblaciones de Forcall, Morella y Vallibona. En el Mas de Agustino de Morella se han recogido 45 l/m² y han tenido una racha de viento de 83 km/h.

Estas han sido las localidades donde más ha llovido:

la Mata 50,4

Morella Mas d'Agustino 44,7

Forcall 34,0

Morella Fàbrica Giner 31,8

Morella centro 30,8

Canet lo Roig 20,6

la Todolella 17,0

Sant Jordi Panoràmica Golf 16,6

Vilar de Canes 15,4

Para este domingo, Aemet ha activado una alerta amarilla en Castellón por lluvias durante la madrugada, de 00:00 a 7:30 horas. Hay probabilidad de chubascos en Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante, más probables hacia el litoral y con tendencia a remitir al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo un descenso en el norte de Castellón; máximas en descenso, notable en el prelitoral de Valencia. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

