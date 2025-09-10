La dana salpica también a la vicepresidencia: la jueza pide un informe sobre muertos en una residencia

La instrucción de la dana ha recuperado su velocidad de crucero este mes de septiembre tras el parón del verano. La magistrada ha dictado este ... miércoles, mismo día en el que ha declarado un jefe de bomberos respecto a su actuación en la vigilancia de barrancos, una serie de resoluciones.

La más relevante es la solicitud de un informe a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre el fallecimiento de internos en una residencia de la tercera edad de la localidad de Paiporta. Por primera vez, un departamento diferente al que asume las competencias de Emergencias, se ve salpicado por la investigación judicial con un requerimiento de esta naturaleza. Se da la circunstancia de que la empresa Savia, que gestiona las instalaciones, ya envió un dosier al juzgado sobre la actuación de su personal, un desempeño que, por otra parte, permitió salvar vidas. La jueza siempre ha descartado cualquier tipo de responsabilidad penal por parte de los gestores de las dependencias.

Otro auto, a instancias de la acusación popular que ejerce el sindicato FTAP-CGT, recoge la decisión de la jueza de obtener testimonio de las diligencias previas que se siguen en el Tribunal de Instancia de Llíria sobre una llamada telefónica entre una trabajadora del Centro de Coordinación de Emergencias y una predictora de la Aemet, en la mañana del 29 de octubre de 2024.

Este episodio es una de las derivadas más polémicas durante los últimos meses en todo lo relacionado con la gestión de la emergencia y las secuelas. Se trata de un audio que en un primer momento se difundió de manera parcial y donde se interpretaba que se restaba importancia al aviso rojo. Sin embargo, la totalidad de esa conversación revelaba que la alerta se mantenía y que lo peor llegaría por la tarde. La Fiscalía apreció en estos hechos indicios de un delito de revelación de secretos.

En la misma resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se acuerda oficiar al Centro de Coordinación de Emergencias para que identifique a las personas de esta institución que solicitaron a la Aemet ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer su evolución.