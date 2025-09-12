Aemet activa un aviso amarillo este viernes y sábado por lluvias y tormentas en la Comunitat y señala dónde caerán El organismo meteorológico también apunta que habrá una subida de temperaturas en Valencia

Jorge Zarco Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:01

Tras unos días de tregua, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que las lluvias regresan a la Comunitat de forma inminente. Por ello, ha activado un aviso amarillo en Castellón desde las 13:30 hasta las 19:30 horas de este viernes por lluvia y tormentas y también durante las mismas horas de la tarde del sábado.

Este sábado 13 Aemet señala que habrá un cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón. En esta localidad hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Ascenso notable de las máximas en el prelitoral de Valencia, con valores de 36 grados. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a viento del este en el litoral y del oeste en el interior, ocasionalmente moderado en Valencia.

El domingo 14 habrá nubes todo el día en Castellón e intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante. También existe probabilidad de chubascos en Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante, más posibles hacia el litoral y con tendencia a remitir al final de la tarde.

Las mínimas subirán, pero se espera un descenso importante de los valores máximos en el prelitoral de Valencia. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante. El lunes 15, cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas. En el litoral, viento de componente sur flojo a moderado y en el resto, viento flojo variable, predominando la componente sur por la tarde.