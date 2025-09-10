Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat Las temperaturas rozarán los 30ºC y las precipitaciones volverán posiblemente a la autonomía los próximos días

Tamara Villena Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:27

El tiempo parece no terminar de aclararse en la Comunitat Valenciana, donde de días de lluvia pasamos a jornadas de intenso calor, tras pasar un mes de agosto con temperaturas de riesgo que han dejado cifras récord en los termómetros. La semana comenzaba con un temporal de lluvias que dejaba fuertes tormentas en Alicante y que incluso llevó a activar el Plan Especial de Inundaciones. En Valencia, las precipitaciones también se dejaron notar, aunque en menor medida y especialmente en el interior, con descargas localizadas que llegaron a ser intensas.

Tras dos días con cielos nubosos y posibilidad de lluvia, este miércoles el clima el sol volvía a aparecer y comenzaba a calmarse en la Comunitat y se notaba el giro del tiempo que marcará este jueves, antes de volver a cambiar ligeramente de cara al fin de semana. Eso sí, al parecer, guardaremos los paraguas y seguiremos sin dejar de lado el bañador y la crema solar, porque van a hacer jornadas con temperaturas más propias de verano que de mediados de septiembre.

Por lo visto, el otoño está lejos de dejarse notar en la Comunitat, que este jueves 11 de septiembre tendrá cielos despejados y registrará incluso los 34ºC de maxima en Alicante, una temperatura 5ºC superior a la que habrá en Valencia y Castellón, que mantendrán los 29ºC de máxima en los termómetros. En las mínimas tampoco habrán grandes cambios respecto al miércoles, más allá de una ligera subida en Castellón hasta los 19º. Valencia permanecerá con 21ºC a la baja en los termómetros, y Alicante con 23ºC.

Para el viernes 11 de septiembre, el cielo se presentará despejado pero tenderá a intervalos nubosos por la tarde, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior. Y volverán las precipitaciones, aunque serán en forma de chubasco, en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día, sin descartar que lleguen a algunos puntos del litoral. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, pero las máximas irán en ligero descenso, que será más acusado en el sur de Alicante y el interior de la mitad norte.

El fin de semana seguirá el calor, con máximas en ascenso y temperaturas que incluso superarán los 30ºC, mientras el cielo volverá a presentar nubosidad, con probables chubascos ocasionales en Castellón.