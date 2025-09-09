Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acumulación de agua en el camí del Llavador de Dénia, que ha tenido que ser cortado. Tino Calvo

Las tormentas dejan más de 74 litros en Sella y obligan a cerrar viales en Dénia

Las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta experimentan episodios de lluvia de intensidad torrencial durante cortos periodos de tiempo

R. González

Dénia

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:12

Las tormentas se están dejando notar este martes sobre todo en las comarcas de la Marina Baixa y Alta, con numerosos episodios de lluvias cortos pero intensos, en algunos instantes cayendo incluso de forma torrencial. Callosa d'en Sarrià lleva recogidos más de 68 litros por metro cuadrado y en Dénia se ha cerrado algún vial.

La zona del Xarquer, en Sella, alcanza los 74,9 litros por metro cuadrado según los registros de Avamet (la Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado) y 68,7 en Callosa d'en Sarrià. En Tárbena se contabilizan 52,6 y alrededor de 43 llevan ya en el Castell de Guadalest y Polop.

Dentro de la Marina Alta, Parcent encabeza el ranking con 46,6 litros por metro cuadrado. Dénia acumula unos 42,6 litros por metro cuadrado en la zona de Les Rotes. En esta ciudad, la Policía Local ha tenido que cortar al tráfico, como suele ser habitual, el camí del Llavador, situado en una zona inundable y que ha acumulado gran cantidad de agua. Una estampa parecida a la que se ha podido ver en la rotonda la Marineta Cassiana. Este punto también se ha tenido que cerrar a la circulación, al igual que el camí de la Bota.

El lunes por la noche, el ayuntamiento dianense ya tomó medidas para estar preparado. Se colocaron señales en las zonas inundables y se distribuyeron vallas para poder cerrar de inmediato viales en caso de necesidad, como así ha sido. También se cerró el acceso al Grupo San Andrés, también en zona inundables, y se avisó a los campings para que tuvieran precaución.

En Xàbia han descargado más de 37 litros por metro cuadrado en la zona de Lluca/Rafalet. En Alcalalí han caído 19,4 litros.

