Aemet activa este martes un doble aviso naranja en la Comunitat por lluvias y tormentas fuertes y señala las zonas donde caerán Se espera que la mayor intensidad se produzca durante la madrugada

J.Zarco Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:01

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana y por ello ha activado el aviso naranja en toda la Comunitat este lunes. Para este martes, se mantiene la alerta en Alicante y Valencia aunque se reduce a amarilla en Castellón.

El organismo meteorológico espera un cielo nuboso. Hay probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir durante la mañana. Por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior del sur de Castellón y del norte de Valencia y también en el norte de Alicante, provincia donde pueden ser localmente muy fuertes.

Las temperaturas irán en descenso, que podría ser localmente notable en el caso de las máximas. Viento flojo de componente norte en el litoral de Castellón y Valencia, del suroeste en el de Alicante y de dirección variable en el resto por la mañana; por la tarde tenderá a componente este en general.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias lanzan la siguiente recomendación antes las lluvias y tormentas: «Evita desplazamientos innecesarios y recuerda conducir con prudencia durante una tormenta, nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua y seguir los #Consells112».

Ya para el miércoles 10, la previsión es de cielo con intervalos nubosos al principio tendiendo a poco nuboso por la tarde. Hay probabilidad de chubascos en el litoral de madrugada sin descartar tormenta, que tenderán a remitir durante el día. Las mínimas bajarán mientras que las máximas subirán. Viento flojo de componente oeste.

El jueves 11, cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste, tendiendo a componente este en el litoral el mediodía.