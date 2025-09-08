La Comunitat ya recibe las primeras lluvias Varios municipios han registrado precipitaciones aunque no ha habido incidentes durante la noche

Manuel García Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:42h. Comenta Compartir

Tal y como habían anunciado las previsiones, las lluvias han llegado en la noche de este domingo y el lunes a varios municipios de la Comunitat, pero, por el momento, la noche ha transcurrido sin incidentes y las cifras son de momento testimoniales. Los cuatro litros por metro cuadrado de Pinet son la cantidad máxima registrada hasta las ocho de esta mañana según los pluviómetros de la red de Avamet. Aielo de Rugat (3,8) y Montixelvo (3,6) son otras localidades donde las calles se han mojado aunque de manera prácticamente testimonial.

Sin embargo, todos los municipios están en alerta ante posibles episodios que, aunque breves, pueden tener cierta intensidad en cualquier punto. El viento, la lluvia e incluso el granizo podrían verse a lo largo de la jornada de este lunes.

La preocupación es mayor en aquellas localidades que aún se están recuperando de las graves heridas que dejó la dana del 29 de octubre y no tienen sus infraestructuras a punto para recibir grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Y es que cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este lunes el aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante; en el interior norte y sur, y litoral norte y sur de Castellón; así como en el interior sur y litoral sur de Valencia. Además, estarán en alerta naranja por tormentas el litoral norte de Alicante, y el interior sur y litoral sur de Valencia.En cuanto al aviso amarillo por lluvias, afectará al interior y litoral norte de Alicante; al interior norte y sur, y litoral norte y sur de Valencia; y al interior norte y sur, y litoral norte y sur de Castellón. La alerta amarilla por tormentas estará vigente este lunes en el interior de Alicante; en el interior norte y sur, y litoral norte y sur de Castellón; y en el interior norte y litoral norte de Valencia.

Según indica la Aemet, se esperan acumulados de hasta 40 milímetros por hora en las zonas mencionadas, así como tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Este episodio de lluvias intensas está previsto desde las 12 horas hasta la medianoche del lunes, según el organismo meteorológico.

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat recomienda «mucha prudencia» y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja «no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua».

Muchas localidades de la Comunitat han transmitido esta información a través de sus redes sociales y han pedido la máxima prudencia a sus ciudadanos pese a que se trata también de un día tan especial como el de la vuelta a las aulas.

A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Olocau ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el riesgo en nivel amarillo por lluvias y tormentas en el litoral norte de la provincia.

Además, se indica que los avisos estarán activos desde las 12 del día hoy hasta las 2:59 h de mañana, que la precipitación acumulada podrá alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y los 60 en 12 horas, y que hay probabilidad de que las tormentas vayan acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

Ante esta situación, ruegan de nuevo a sus vecinos actuar con la máxima responsabilidad, así como evitar el paso por el barranco y optar por rutas alternativas para rodearlo.