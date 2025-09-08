Los municipios donde más está lloviendo hoy lunes en la Comunitat Aemet ha activa el aviso naranja por lluvias en Valencia, Alicante y Castellón

Nacho Ortega Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:37

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). mantiene activada este lunes en la Comunitat la alerta naranja por lluvias y tormentas, precipitaciones que han comenzado a caer por la mañana y que está previsto que aumenten su intensidad a lo largo del día y durante el martes.

En la Comunidad Valenciana está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser de 120 l/m2 en 12 horas en Castellón, cantidad que podría acumularse en menos de seis horas en el litoral norte. En el caso de Valencia y Alicante el aviso por tormentas también es naranja y amarillo en Castellón.

Hasta las 11.30 horas, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido son:

Pinet 4,2

Aielo de Rugat 4,1

Aielo de Rugat el Planet 4,0

Castelló de Rugat 4,0

Montitxelvo 3,8

Villena Finca La Gloria 3,1

Beniatjar 3,0

Benifairó de la Valldigna 2,6

Terrateig 2,5

Barx 2,4

Barx la Drova 2,3

Castelló de la Plana Illes Columbretes 2,2

Biar Sant Roc 2,0

Tavernes de la Valldigna Ull del Bou/Cambro 2,0

Llutxent Coop. del Camp 1,8

Llutxent Ajuntament 1,8

Gaianes 1,8

Cullera el Marenyet 1,6

la Font de la Figuera les Pebraes 1,6

Otos 1,6

Agres Foia Ampla de Mariola 1,6

Banyeres de Mariola IES Professor Manuel Broseta 1,6

Tavernes de la Valldigna Sequers 1,6

Benicolet 1,5

Bocairent els Vilars 1,4

Palma de Gandia Marxuquera 1,4

Carrícola 1,3

Banyeres de Mariola el Barranquet 1,2

Bocairent la Canaleta 1,0

Muro d′Alcoi Font del Baladre 1,0

Villena La Zafra 1,0

la Pobla del Duc Cooperativa 1,0

Gandia Parpalló-Borrell 1,0

Consejos del 112

Así, desde el '112 Comunitat Valenciana' se ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y conducir con prudencia durante una tormenta. Así mismo, ha recordado que no hay que cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

Aviso rojo en Tarragona

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales que afectarán también la Comunidad Valenciana, Huesca y Teruel (Aragón). La situación de riesgo extremo se encuentra en el litoral sur de Tarragona por precipitación acumulada de 90 l/m2 en una hora. En el resto de la provincia está activado el aviso naranja (importante) por lluvias de hasta 150 l /m2 en 12 horas que podrían alcanzarse incluso entre 3 y 6 horas.