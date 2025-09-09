Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo

Las tormentas se desplazan este miércoles a Baleares, aunque pueden dejar precipitaciones por la mañana en zonas del litoral valenciano | Las temperaturas subirán hasta 7º en 24 horas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:36

El aviso especial que Aemet activó el lunes y que anunciaba el temporal que azotó algunas localidades de la Comunitat Valenciana se desactiva este miércoles 10 de septiembre. Las tormentas que han dejado hasta 75 l/m2 en apenas unas horas en alguna localidad se desplazan hacia las Islas Baleares y la Agencia Estatal de Meteorología apenas pronostica ligeras precipitaciones que pueden afectar al litoral norte de Alicante y que serán el preludio de un cambio del tiempo que amenaza con traer varios días casi veraniegos.

Según el parte oficial publicado por Aemet, este miércoles estará «nuboso en el litoral a primeras horas, sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso». La situación en el interior será mejor, ya que el cielo estará «poco nuboso con nubosidad de evolución diurna».

Lo más llamativo afectará a los termómetros, ya que en los próximos días cambiará de nuevo el tiempo y las temperaturas máximas sufrirán un pronunciado ascenso, «localmente notable en Valencia y Alicante», mientras las mínimas irán en descenso.

De hecho, en Torrent subirán 7º las temperaturas en un día (de 26º a 33º), en Cullera de 26 a 32, en Gandia (donde puede llover a primera hora del miércoles) de 27 a 32 y en Valencia ciudad se pasará en apenas 24 horas de máximas de 27º a superar los 31º, según la previsión de Aemet.

La previsión anticipa que a partir de la tarde «se espera un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, remitiendo así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que supondría el fin de este episodio», concluye Aemet.

