Las localidades donde más está lloviendo este martes en la Comunitat
Aemet mantiene activo un doble aviso naranja
J.Zarco
Valencia
Martes, 9 de septiembre 2025, 07:52
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes un aviso naranja en Valencia y Alicante mientras que en Castellón se ha reducido a uno amarillo. Durante la madrugada se esperaban precipitaciones intensas en distintos territorios de la autonomía.
Ante esta situación, han sido varios municipios los que han suspendido las clases como prevención.
Según los datos facilitados por Avamet en tiempo real, estas son las localidades donde más ha llovido en las últimas 8 horas (mm):
Castelló de la Plana Illes Columbretes 13,0
Cabanes 9,8
Vilafamés el Pla 4,8
Soneja 4,8
la Pobla Tornesa 3,8
Vilafamés Cooperativa 3,4
Vilafamés Centre Històric 2,6
Torreblanca 2,4
Vilanova d′Alcolea 2,0
Penàguila Safari Aitana 1,8
Borriol la Vall del Morico 1,8
Burriana centro 1,6
Cabanes la Ribera 1,6
Torreblanca PN el Prat Torrenostra 1,6
Vila-real Carinyena 1,4
Borriol Mas de Gaetà 1,4
Cabanes Mas del Corretger 1,4
la Vall d′Uixó 1,4
Gátova 1,4
Artana 1,2
Colegios cerrados en Alicante
Cuarenta localidades alicantinas han optado por cerrar los colegios durante este martes como consecuencia de la alerta naranja por fuertes tormentas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entre ellas Alicante capital y Elche, dos de las tres ciudades más pobladas de la Conunitat. En el listado, facilitado por la Conselleria de Educación en base a la información trasladada a la dirección territorial, también se incluyen urbes grandes como San Vicente del Raspeig, Torrevieja u Orihuela.
La decision se justifica en el riesgo que puede implicar el desarrollo de la actividad lectiva y también de cara a los desplazamientos de ida y vuelta. Y se suma a la adoptada también por los campus universitarios de la provincia.
Cabe recordar que son los municipios, con competencias en materia de Protección Civil, los que toman las decisiones anteriores alertas meteorológicas. Se trata de los siguientes municipios:
Campello
Cox
Elche
También la UMH
Alicante
Redován
Sant Vicent del Raspeig
Callosa del Segura
Sant Joan
Albatera
Rafal
Santa pola
Almoradí
Granja de Rocamora
Crevillent
Calpe
San Miguel de las Salinas
Torrevieja
Daya nueva
Orihuela
Dolores
San Fulgencio
Los Montesinos
Catral
Formentera del Segura
San Isidro
Rojales
Beniferri
Benijofar
Biar
Pinoso
Guardarmar del Segura
Teulada-Moraira
Jacarilla
Tibi
Xabia
Xella
Orxeta
Relleu
