Las localidades donde más está lloviendo este martes en la Comunitat Aemet mantiene activo un doble aviso naranja

J.Zarco Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 07:52 | Actualizado 08:34h.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes un aviso naranja en Valencia y Alicante mientras que en Castellón se ha reducido a uno amarillo. Durante la madrugada se esperaban precipitaciones intensas en distintos territorios de la autonomía.

Ante esta situación, han sido varios municipios los que han suspendido las clases como prevención.

Según los datos facilitados por Avamet en tiempo real, estas son las localidades donde más ha llovido en las últimas 8 horas (mm):

Castelló de la Plana Illes Columbretes 13,0

Cabanes 9,8

Vilafamés el Pla 4,8

Soneja 4,8

la Pobla Tornesa 3,8

Vilafamés Cooperativa 3,4

Vilafamés Centre Històric 2,6

Torreblanca 2,4

Vilanova d′Alcolea 2,0

Penàguila Safari Aitana 1,8

Borriol la Vall del Morico 1,8

Burriana centro 1,6

Cabanes la Ribera 1,6

Torreblanca PN el Prat Torrenostra 1,6

Vila-real Carinyena 1,4

Borriol Mas de Gaetà 1,4

Cabanes Mas del Corretger 1,4

la Vall d′Uixó 1,4

Gátova 1,4

Artana 1,2

Colegios cerrados en Alicante

Cuarenta localidades alicantinas han optado por cerrar los colegios durante este martes como consecuencia de la alerta naranja por fuertes tormentas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entre ellas Alicante capital y Elche, dos de las tres ciudades más pobladas de la Conunitat. En el listado, facilitado por la Conselleria de Educación en base a la información trasladada a la dirección territorial, también se incluyen urbes grandes como San Vicente del Raspeig, Torrevieja u Orihuela.

La decision se justifica en el riesgo que puede implicar el desarrollo de la actividad lectiva y también de cara a los desplazamientos de ida y vuelta. Y se suma a la adoptada también por los campus universitarios de la provincia.

Cabe recordar que son los municipios, con competencias en materia de Protección Civil, los que toman las decisiones anteriores alertas meteorológicas. Se trata de los siguientes municipios:

Campello

Cox

Elche

También la UMH

Alicante

Redován

Sant Vicent del Raspeig

Callosa del Segura

Sant Joan

Albatera

Rafal

Santa pola

Almoradí

Granja de Rocamora

Crevillent

Calpe

San Miguel de las Salinas

Torrevieja

Daya nueva

Orihuela

Dolores

San Fulgencio

Los Montesinos

Catral

Formentera del Segura

San Isidro

Rojales

Beniferri

Benijofar

Biar

Pinoso

Guardarmar del Segura

Teulada-Moraira

Jacarilla

Tibi

Xabia

Xella

Orxeta

Relleu