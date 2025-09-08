Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo del embalse de Benagéber. EFE/Manuel Burque

Los embalses valencianos pierden agua durante doce semanas seguidas en verano

La buena situación de la Comunitat durante el primer semestre del año provoca que a estas alturas la situación se mantenga dentro de la normalidad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:22

La Comunitat inicia la cuesta de septiembre y se acerca al mes de otoño tras uno de los veranos más calurosos de los últimos años. ... De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat (Aemet) informó que el verano climático (del 1 de junio al 31 de agosto) ha sido el más caluroso desde 1950, así como el mes de agosto fue el tercero con la temperatura más alta de los últimos 75 años. Tras un verano seco y la necesidad de agua por parte de los regantes, la región valenciana ha perdido parte del agua que había acumulado en sus embalses, casi 332 hectómetros cúbicos (hm3), un 10% en tan sólo doce semanas. Pese a ello, la pérdida de agua para esta época del año se sitúa dentro de la normalidad y la situación es buena gracias a los hectómetros cúbicos acumulados durante la primera parte del año.

