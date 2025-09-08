Los embalses valencianos pierden agua durante doce semanas seguidas en verano

La Comunitat inicia la cuesta de septiembre y se acerca al mes de otoño tras uno de los veranos más calurosos de los últimos años. ... De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat (Aemet) informó que el verano climático (del 1 de junio al 31 de agosto) ha sido el más caluroso desde 1950, así como el mes de agosto fue el tercero con la temperatura más alta de los últimos 75 años. Tras un verano seco y la necesidad de agua por parte de los regantes, la región valenciana ha perdido parte del agua que había acumulado en sus embalses, casi 332 hectómetros cúbicos (hm3), un 10% en tan sólo doce semanas. Pese a ello, la pérdida de agua para esta época del año se sitúa dentro de la normalidad y la situación es buena gracias a los hectómetros cúbicos acumulados durante la primera parte del año.

Tras un otoño de 2024 especialmente húmedo, la Comunitat llegó al verano de 2025 con una de las mejores situaciones en cuanto a la cantidad embalsada de los pantanos valencianos. El 23 de junio de este curso los embalses se encontraban al 62% de su capacidad, la segunda mejor cifra de los últimos 10 años y tan sólo por detrás del año 2022, cuando se alcanzó el 63% del volumen embalsado. Estas cifras permiten a la Comunitat afrontar el resto del año hidrológico con tranquilidad en cuanto a problemas de sequía se refiere, pero las semanas estivales han provocado que las gráficas muestren un descenso evidente.

Concretamente, las doce semanas que llevamos de verano el volumen de agua en los embalses sólo se ha reducido. Esta última semana, según los datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se han perdido 27 hm3, una cifra muy cercana a la pérdida media semanal durante el periodo estival (27,65 hm3). La semana del verano donde más agua se ha evaporado en los embalses fue la del 11 al 18 de agosto, donde se perdieron casi 34 hectómetros cúbicos de agua.

Otro aspecto importante a tener en cuenta este descenso es sin duda del uso del agua embalsada para el riego. Tal y como explica Pascual Broch, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (FECOREVA), «durante el periodo estival es normal que para el riego se haga uso de los embalses, pues es una época con pocos episodios de lluvias». En este sentido, el presidente aseguraba que «los embales funcionan como un calcetín con dos agujeros. En épocas donde no llueve, al igual que no se llenan más también pierden agua porque se necesita para el riego. Sin embargo, cuando llueve su capacidad aumenta, y además no hace falta usar agua embalsada porque aprovechamos las precipitaciones».

En este sentido, el presidente de FECOREVA ejemplificaba que, en una semana como la actual, donde la previsión meteorológica indica que se producirán lluvias intensas, se espera no tener que utilizar agua embalsada para el riego. Del mimo modo, Broch indicaba que la situación de lo embalses de la Comunitat es buena: «Los episodios de dana del octubre pasado marcaron un pico importante del agua embalsada. A partir de ahí, de enero a mayo ha llovido mucho más que en los años anteriores, por lo que hemos llegado al verano en una buena situación».

En este sentido, Pascual Broch aseguraba que la provincia de Castellón «es el ejemplo perfecto de cómo se comportan los embalses de la Comunitat, al no recibir agua de ningún otro modo». En este sentido, la provincia de Castellón se encuentra por encima de los 100 hectómetros cúbicos embalsados, una cifra por encima de la media anual de los últimos diez años.

Del mismo modo, grandes embalses de la Comunitat como Alarcón o Contreras se encuentran por encima del 60% de su capacidad, mientras que el de Benagéber está a más de la mitad de su volumen. El de Tous es el otro gran embalse del sistema Júcar, el cual presenta la cifra más baja, situado en una capacidad que apenas supera el 15% de su volumen (alrededor de 57 hectómetros cúbicos). El embalse de Forata, conocido en los últimos meses porque su presa sufrió durante la dana del 29 de octubre, se encuentra también por encima del 50% de su capacidad.

Así, el descenso que se ha producido durante la temporada estival ha sido el habitual para esta época del año, y la positiva situación de los embalses durante el primer semestre provoca que se encuentren actualmente en mejor estado que los años anteriores. Además, con la llegada del otoño lo habitual es que aumenten los episodio0s de lluvias, por lo que la tendencia a la baja de estas últimas doce semanas debería de frenarse a partir de octubre. En la actualidad, el volumen de los embalses valencianos se encuentra al 51,01%.