Forata no soltó agua de forma masiva hasta que la presa rozó el reventón

Martes, 29 de octubre de 2024. Otra vez. Estamos en Forata, la presa situada cerca de Yátova. Desde primera hora de la noche ha ... llovido de forma interrumpida y el agua no ha dejado de entrar en el embalse. El caudal era de entre 13 y 16 metros cúbicos por segundo, pero a las 13 horas es de 20 y a las 14, de 67. El apocalipsis llega entre las 15 y las 16 horas. En esos 60 minutos, entran en la presa 334 metros cúbicos por segundo mientras en Utiel, aguas arriba del Magro, se abre el cielo. A las 16 horas, el caudal de entrada es de 900 metros cúbicos por segundo. La situación es dramática. El fantasma de Tous sobrevuela, oscuro y opresivo, la provincia. Pero no será hasta tres largas horas más tarde cuando Forata empieza a aliviar agua.

Son 180 minutos, además, muy preocupantes para la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En esa tarde se llega a escuchar en la sala del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que la presa no iba a aguantar. También son horas de inacción. A las 15.54 horas, el SIAH emite un correo en el que dice que en la próxima hora, de 16 a 17, se preveían «caudales superiores a 1.000 metros cúbicos por segundo en el río Magro por el alivio de la presa». De hecho, se avisa a las localidades de Montroi, Real, Alfarp, l'Alcúdia y Algemesí de que el río podría experimentar subidas. Pues bien, en esa hora el caudal de salida, según los datos ofrecidos por la CHJ a la Guardia Civil es de 0,034 metros cúbicos por segundo, inferior, incluso, al registrado de 15 a 16. En esos 60 minutos, recordamos, entran 900 metros cúbicos por segundo a Forata.

Apenas 50 minutos después, el SAIH envía otro correo: «El embalse de Forata presenta una tendencia creciente en su cota. De mantenerse esta evolución, existe la posibilidad de que se alcance la cota de vertido en algún momento durante la próxima hora». Pero esa cota de vertido no se alcanza, dado que de 17 a 18 horas el caudal de salida es de 0,025 metros cúbicos por segundo. Pero en la CHJ siguen asustados sin, aparentemente, hacer nada al respecto. 16.55 horas, 11 minutos después del correo anterior. Otro correo, idéntico al primero. Se prevén caudales de 1.000 metros cúbicos por segundo. Ni se acercaron.

Dos avisos antes de verter

A las 17.56 horas, la técnica Carmen González anuncia de que, ahora sí, Forata ha empezado a verter. Ocho minutos más tarde, envía otro correo para anunciar que se ha declarado el escenario 2 del plan de emergencia de Forata. A las 18.24 horas alerta de que ha empezado a verter caudales de 250 metros cúbicos por segundo, no los 1.000 que se habían anunciado apenas media hora antes. Pero media hora después, a las 18.55, González dice que el embalse vierte 633,678 metros cúbicos por segundo.

Según los informes de la CHJ, entre las 18 y las 19 horas el caudal de salida es de 185,323 metros cúbicos por segundo. Ha comenzado, ahora sí, el vertido. En la hora siguiente, el caudal de salida sube a 817 y no deja de subir en toda la tarde hasta las 23 horas. Según el informe de lluvias y avenidas del propio organismo de cuenca, el embalse se llenó en 12 horas: «A las 08:30h del día 29/10/2024, el embalse presentaba un volumen embalsado de 5,46 Hm3, llegando a 39,46 Hm3 a las 21:00h de ese mismo día». El desembalse comienza, por tanto, cuando la presa está al límite. Según el informe de la CHJ reproducido por la Guardia Civil, la capacidad del embalse, 37,34 hectómetros cúbicos, se supera en algún momento entre las 19 y las 20 horas. El alivio ha empezado entre las 18 y las 19 horas, cuando pasa de 30 a 35 hectómetros cúbicos en una hora. Aunque 5.000 millones e litros de agua parecen muchos (y lo son), entre las 16 y las 17 horas el aumento es de casi 9 hectómetros cúbicos y de 17 a 18 horas, de 6. ¿Por qué, por tanto, se empieza a desembalsar a las 18 horas, según considera probado la Guardia Civil? La CHJ sabía que Forata se llenaba rápidamente, de ahí las advertencias, pero no desaguó hasta que la presa estaba al límite de su capacidad.

El motivo puede encontrarse en una confesión del propio organismo de cuenca: ese día no se usó ningún medio de desembalse. Las compuertas del aliviadero estaban abiertas y así siguieron durante todo el episodio, pero Forata cuenta con más medios de salida del agua, como dos tomas de riego, un desagüe de fondo y un túnel de desvío. Ninguno de esos se utilizó ese día, como reconoce la propia CHJ. En el desagüe de fondo se acumularon tantos restos de la riada que no estuvo operativo hasta el pasado mes de marzo. La riada llevó millones de toneladas de residuos al embalse, donde había esa tarde tres trabajadores, según datos ofrecidos por la propia CHJ. Nada de esto responde a la pregunta que se hace la Guardia Civil: «Por qué no se utilizaron otros elementos de desagüe con los que cuenta esta presa y que no necesitan que el embalse alcance el nivel máximo para su desagüe». Miguel Polo, presidente de la Confederación, podría explicarlo.