La Guardia Civil cuestiona a la CHJ por no vaciar Forata antes del pico de la riada El informe de la Benemérita cuestiona ante la jueza que se desembalsara sólo cuando la presa estaba llena de agua

Álex Serrano López Valencia Lunes, 28 de julio 2025, 23:50

La cuestión de la apertura de compuertas en Forata el 29 de octubre todavía no está clara del todo, pese a que la Confederación Hidrográfica ... del Júcar (CHJ) ha repetido por activa y por pasiva que no hubo que «abrir» nada porque las compuertas estuvieron abiertas todo el día. La Guardia Civil aprieta a la CHJ y le ha preguntado por qué no se alivió la presa antes de que se llegara al nivel máximo, lo que ocurrió entre las 18 y las 19 horas, cuando se llegó a tener por la integridad del embalse.

En el informe remitido a la jueza, la Benemérita explica que el aumento en el caudal de entrada es progresivo durante todo el día. El pico se registró a las 19 horas con 2.012,651 metros cúbicos por segundo. «Según se deprende de la información remitida por la CHJ, el inicio del desembalse masivo se produce entre las 17 y las 18 horas», dice la GUardia Civil. «No hubo un desembalse previo porque, como indica la CHJ, los únicos elementos de desagüe para la laminación de la avenida utilizados fueron los aliviaderos que se encuentran en la parte superior de la presa y que estaban abiertos desde el 'inicio del episodio', si bien no se señaló al juzgado en qué momento se inicia el episodio para la CHJ», añade el Instituto armado. «Se desconoce por qué no se utilizaron otros elementos de desagüe con los que cuenta esta presa y que no necesitan que el embalse alcance el nivel máximo para su desagüe», dice el documento. Noticia relacionada Una acusación popular pide imputar al presidente de la CHJ tras el informe de la Guardia Civil sobre la dana Se da la circunstancia de que tras la dana ha habido que trabajar durante meses en la presa para limpiar de sedimentos el aliviadero inferior de la presa, lo que se conoce como toma de riego, que estaba lleno de restos traídos por el Magro aquella tarde de octubre. En marzo terminaron los obras y la CHJ incluso avisó a los municipios aguas abajo de que iba a empezar a aliviar por la toma inferior, lo que podía suponer aumentos de caudal en el Magro. La Guardia Civil quiere saber por qué no se hizo eso en octubre, lo que habría supuesto una reducción de la tensión sobre el embalse, que estuvo a punto de reventar, según el Ministerio de Transición Ecológica, en aquellas horas. El organismo se defiende La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han defendido que sí informaron de la situación que se estaba produciendo el 29 de octubre por la dana, y que el informe de la Guardia Civil no ha tenido en cuenta documentación aportada a la causa o aspectos de su funcionamiento. Fuentes de la CHJ han señalado que el informe de la Benemérita «no tiene en cuenta» la documentación ya aportada al juzgado donde se recogen «18 correos sobre la cuenca del Poyo», e «ignora los casi 200 avisos que la CHJ envió ese día», un documento que se hará llegar al juzgado cuando declare como testigo el presidente de la CHJ, Miguel Polo. Además, han indicado que «también ignora» que se envió un correo al mediodía sobre el Poyo que se tradujo en una alerta hidrológica a las 12:20 horas, «que nunca dejó de estar activa», y «pasa por alto» el manual de funcionamiento del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que la CHJ envió a la jueza instructora de la causa penal. Dicho manual, añaden, explica que hay un periodo de unos 25-30 minutos entre la toma de datos del sensor y su visualización en el centro de control y, por lo tanto, en la web del SAIH. En el informe de la Guardia Civil «se dan por buenas las horas en las que se recogieron los datos en campo para avalar la tesis de un supuesto silencio informativo durante 2 horas, cuando lo cierto es que hasta las 17.50 no llegó al SAIH el valor de caudal equivalente al tercer umbral de aviso», destacan. Ese tercer umbral, añaden, se superó ya por la mañana el día de la dana y provocó que el Centro de Emergencias de la Generalitat decretara la alerta hidrológica a las 12:20 horas, sin que «tomara ninguna otra medida extraordinaria». La CHJ defiende que, cuando el servicio del SAIH validó y verificó la «nueva subida vertiginosa de caudal, se envió el correo de las 18:43 horas» al Centro de Emergencias de la Generlaitat, con el valor último de caudal del que se disponía. Las mismas fuentes señalan que el informe de la Guardia Civil tiene «errores», como decir que quien participó en la reunión del Cecopi en representación de la Aemet fue el delegado territorial de la agencia en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, cuando fue el jefe de Climatología, José Ángel Núñez. Desde Aemet han indicado que para la información en tiempo real se cuenta con otros canales oficiales «complementarios pero de vital importancia en situaciones muy adversas», como las llamadas directas con los gestores de la emergencia, y el 29 de octubre se hicieron «al menos 24 llamadas entre exitosas y fallidas entre Aemet y el 112». Aemet «puso a disposición de las autoridades y también de la ciudadanía cuanta información tenía disponible tanto de predicción como en tiempo real y la comunicó a través de sus canales oficiales, tanto los obligatorios como los complementarios», estos últimos «de gran importancia en situaciones muy adversas», han señalado fuentes del organismo. Según Aemet, su representante en el Cecopi informó sobre los datos de precipitación de que disponía y de la evolución de las tormentas y comentó desde las 17:40 horas que «estaba lloviendo con intensidad torrencial».

