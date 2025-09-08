Emergencias en alerta ante una situación «muy inestable» con posibles lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño Tras la reunión del Cecopi, que podría repetirse esta tarde, no se descarta que pueda haber un aviso rojo en la provincia de Castellón y habrá una atención especial en la zona cero de la dana donde se están efectuando obras de reconstrucción

Manuel García Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:48 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

Coordinación, buenas palabras y todo lo que se echó en falta el pasado 29 de octubre. El episodio de lluvias de este lunes ha dejado bien a las claras que cuando existe buena voluntad, todas las partes se coordinan: Gobierno y Generalitat sentados en una mesa en una reunión del Cecopi.. Precaución ante una situación que no se sabe exactamente cómo va a desarrollarse. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido la máxima prudencia ante la situación por posibles lluvias y tormentas en las próximas horas. Este domingo Aemet les comunicó un aviso naranja en toda la provincia de Castellón, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante.

«Es una situación muy inestable. Incluso nos comunicaban que había posibilidad de que hubiera algún aviso rojo en la provincia de Castellón. De hecho, durante el tiempo que estábamos en la reunión, nos han cambiado un aviso amarillo de litoral sur de Alicante a un aviso naranja, litoral sur y entonces se mandaron notas notas informativas, dos notas informativas el domingo a todos los municipios y a los organismos implicados para que activasen los planes de Protección Civil y tomasen las medidas oportunas», explicó el conseller.

A las diez de la mañana de este lunes, Valderrama ha mantenido una reunión con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para mantenerle informado de la situación y de las actuaciones realizadas y de las que se iban a hacer a lo largo del día, entre ellas la reunión de coordinación mantenida con todas las administraciones y organismos implicados en emergencias, la Delegación del Gobierno, las diputaciones provinciales y todos los servicios de prevención, extinción, incendio y salvamento, bomberos forestales, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencia «para estar atentos a cualquier situación que pueda haber en cada momento».

Valderrama añadió que hay que estar «muy precavidos, estar viendo constantemente cómo va evolucionando la situación y también transmitir a la ciudadanía la necesidad de que activen mecanismos de autoprotección en todo momento. Es decir, no tienen que cruzar vados inundables y extremar las precauciones cuando esté circulando, en el caso de que haya lluvias intensas. No solamente estamos hablando de un episodio de lluvias intensas, sino también de tormentas, vientos fuertes, incluso de granizo de gran tamaño, con lo cual tenemos que tener la máxima precaución».

Y también, que estén coordinados y que se informen a través de la página web del 112 y ante cualquier emergencia se pongan en contacto con el 112 para que puedan actuar los servicios de emergencia. También quiso hacer un llamamiento que aunque se trate de un nivel amarillo, van a tomar las máximas precauciones en la zona cero de la Dana: «Vamos a estar activos con los servicios de emergencias para poder actuar en cualquier momento».

Insistió en aconsejar que no se aparquen los vehículos en zonas inundables y tampoco al lado de los barrancos, tomar precauciones en la circulación y también estar atentos constantemente a las recomendaciones que da el centro de coordinación de emergencias.

Añadió que desde la Conselleria de Educación han remitido un aviso a todos los centros educativos para que estén atentos a todas las recomendaciones y avisos que se den desde el centro de coordinación de emergencias.

Coordinación con la Delegación del Gobierno

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha agradecido la convocatoria de esta reunión, «una reunión a la que he querido asistir personalmente, he anulado la agenda que tenía en Madrid para poder supervisar también los trabajos de las agencias del Estado para saber que estaban todas preparadas y organizadas para atender cualquier requerimiento en tiempo y forma de manera rápida».

Quiso trasladar y hacer una especial hincapié también «en todos los municipios y en todos los espacios donde se están llevando a cabo todos los trabajos de reconstrucción, donde tenemos maquinaria en en espacios inundables, donde tenemos maquinarias en los cauces, en los barrancos».

Agregó que han hablado con todas las agencias que están trabajando en esa zona «para que estén prevenidos, alertados, para que tengan capacidad en un momento dado si tienen que paralizar algunas de las obras en un momento que pueda caer la lluvia para que todo el mundo esté preparado».

Señaló que los avisos «han llegado perfectamente en tiempo y forma a los ayuntamientos por parte de la Generalitat ayer, advirtieron y alertaron y sí que pido una comunicación permanente y directa desde todas entidades y de todas las administraciones que se estén en una zona donde pueda ser inundable o donde haya una precipitación intensa, que haya una comunicación bidireccional, que haya comunicación con el 112 ante cualquier situación».

Destacó que es probable que esta tarde el conseller convoque otra reunión «a la que por supuesto asistirán todas los organismos del Estado para dar cuenta de cómo va evolucionando».

Recordó que las Confederaciones Hidrográficas tanto la del Ebro como la del Júcar y la del Segura «también están alerta, están trabajando y facilitando la información, especialmente de aquellas competencias que son propias de las confederaciones, como son los embalses a los que vienen atendiendo y que tienen una capacidad razonable para poder aguantar, según nos han transmitido, unas lluvias intensas y por lo tanto no tendría que suponer, pero aún así van a estar muy pendientes y muy atentos».

El hecho de que este lunes se produzca la vuelta al colegio requiere «algo más de atención» y pidió también «máxima prudencia y precaución en las zonas inundables».