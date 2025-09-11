Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
Lluvia en Valencia. Irene Marsilla

Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

Las precipitaciones también podrían tener lugar el fin de semana en el norte

J.Zarco

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:45

Después del episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana durante este lunes y martes, por el que la Agencia Estatal de Meteorología se vio obligada a activar el aviso naranja, las precipitaciones han desaparecido durante el miércoles y jueves. Sin embargo, podrían regresar de cara al fin de semana.

Este viernes 12, el organismo meteorológico espera un cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior. En el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna donde serán probables chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde, sin descartar que afecten a puntos del litoral de Castellón.

Las temperaturas irán en descenso o sin cambios. Viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.

El sábado 13 la previsión es de un cielo de nuevo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde no se descartan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde. T

La mínimas sin cambios y las máximas en ascenso, ligero en el litoral y más acusado en el interior. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo ocasionalmente moderado, del sur y sureste en el litoral y del oeste en el interior.

El domingo 14, intervalos nubosos con precipitaciones débiles. Los termómetros bajarán, con las mínimas de forma notable en Valencia. Viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto.

