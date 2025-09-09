Cómo deben actuar los alcaldes en caso de dana

La gestión de crisis en la Comunitat dio un giro de 180 grados el pasado 29 de octubre después de que la devastadora dana ... causara 228 fallecidos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales en la provincia de Valencia. La Conselleria de Emergencias, área de nueva planta constituida a raíz de la tragedia, ha emitido una guía destinada a los alcaldes para formarles en la toma de decisiones ante fenómenos meteorológicos adversos. Además, desde la Generalitat se ha enviado una circular específica en la que se recogen las recomendaciones efectuadas por el Gobierno valenciano a los municipios de cara a futuras inundaciones.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, realizó el anuncio de que ambos documentos habían sido remitidos a los ayuntamientos el pasado jueves tras la presentación de la campaña de prevención de inundaciones correspondiente a este 2025, marcada por la tragedia del año pasado. Después del encuentro en el que estuvieron presentes más de medio centenar de operativos tanto estatales como autonómicos intervinientes en este tipo de crisis, Valderrama comentó que la guía de primeros ediles se había confeccionado de la mano de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) remarcando que estos debían estar capacitados para saber cómo actuar ante una predicción, un aviso o una situación ya en curso.

El decálogo para alcaldes busca establecer una serie de criterios «que sirvan de base (...) para la adopción de las medidas de prevención necesarias en situaciones de preemergencia por alerta ante fenómenos meteorológicos adversos».

Este concepto se define como «todo evento meteorológico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas y los bienes y que, por tanto, puede producir impactos». No obstante, desde Emergencias se aboga por una definición más amplia que tenga en cuenta otros factores como el nivel de riesgo de los impactos producidos, conocer los tipos de alertas (amarillo, naranja y rojo) así como la cronología en la que se emiten los avisos o los respectivos umbrales de peligrosidad en lluvias, tormentas, nevadas, vientos, fenómenos costeros y olas de frío o calor.

Prohibiciones y cancelaciones Cierre de colegios, parques y circulación

La figura del alcalde, según la legislación vigente, cuenta con la potestad de cerrar, cancelar o prohibir una determinada actividad que se desarrolle dentro su término municipal. Tómense como ejemplos la actividad lectiva en los centros de enseñanza no obligatoria (colegios e institutos), instalaciones públicas (como parques y polideportivos) o vías de comunicación y tráfico. Eso sí, a la hora de establecer estas restricciones el primer edil deberá adecuar las medidas a las características del municipio, el tipo de fenómeno y grado de incidencia que este tenga sobre la población, de cara a otras iniciativas.

Con respecto a los colegios o institutos, en caso de alerta roja deberán cancelar las clases, algo que deberá estudiarse en casos de nivel naranja siempre y cuando se valore la situación de cada centro y sus variables como si la ruta del transporte escolar se ve afectada por un desastre, si se debe cancelar la actividad al aire libre o si hay que reforzar el operativo en su entrada y salida.

En caso de inundaciones, los ayuntamientos podrán llevar a cabo limitaciones a la circulación mediante restricciones en el uso de medios de transporte privado, corte de calles y vías de comunicación (especialmente cuando éstas transiten por zonas afectadas por el riesgo) u ordenar la retirada de vehículos en zonas inundables o próximas a éstas.

A la hora de acometer cortes de tráfico, se tendrá que prestar «especial atención» a las zonas bajas de marjal, caminos hondos y zonas de corrientes, muchas veces urbanizadas, así como el cierre de caminos, carreteras, que atraviesen barrancos o vados.

Asimismo, también se podrán cancelación de permisos de acampadas y clausurar zonas destinadas a ello. En episodios de fuertes vientos y tormentas se podrá proceder al cierre de parques, jardines y cementerios de titularidad municipal mientras que se hará lo mismo con playas y paseos marítimos cuando haya temporal marítimo. Durante días de fuertes vientos y en el de olas de calor y altas temperaturas se deberá prohibir el uso del fuego (quemas, paelleros, barbacoas, fuegos artificiales próximos a zonas forestales, etc.).

Coordinación Vigilancia de los cauces y aviso a otros municipios

Actualmente se cuenta con la red de radio digital de emergencia COMDES que asegura la comunicación por radio de las bases y flotas de vehículos de intervención, y la intercomunicación entre servicios en aquellos lugares donde se debe gestionar la emergencia con la participación de todos los implicados. Ahora está implantando el suministro de emisoras de la Red Comdes en todos los municipios para asegurar las comunicaciones. Asimismo, se van a difundir las guías de uso y se realizarán pruebas y ejercicios para asegurar las comunicaciones con los municipios.

En relación a ello, se está elaborando una normativa de uso y requisito de acceso de los diferentes servicios a la Red COMDES y como complemento a esta normativa y atendiendo a la necesidad de garantizar las comunicaciones de las infraestructuras críticas y especialmente vulnerables, se van a contemplar otros sistemas de comunicación para su uso por hospitales, centros de salud, residencias, colegios, etc. como son, entre otros, la conexión de datos vía satélite y telefonía satelital.

En este sentido, Emergencias incide en que una vez se produzcan las precipitaciones o las crecidas de caudales de un determinado río o barranco, los consistorios de la cuenca «deberán intensificar la vigilancia en los cauces intercambiando información con los ayuntamientos de su cuenca (aguas arriba y aguas abajo) y con el CCEGV».

Actualización Mantener actualizados los contactos de interés

La Generalitat califica como «muy importante» que los ayuntamientos mantengan actualizado los teléfonos y correos electrónicos que ejercen como destinatarios de las comunicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias relativas a la activación de las situaciones de preemergencia, alerta y situación excepcional. Además, desde Emergencias aseguran que a las puertas de este otoño es el momento idóneo para actualizar y revisar tanto los directorios telefónicos como el catálogo municipal de medios y recursos, «comprobando su operatividad» de manera previa a que acontezca una catástrofe.

Seguridad Reforzar el papel de los cuerpos de Policía Local

Los cuerpos de Policía Local son los primeros servicios de emergencia tanto en recibir la información como en ofrecer una respuesta, por lo que desde el Consell recomiendan su despliegue en puntos de vigilancia y las zonas vulnerables al riesgo. Estos lugares se tendrán que conocer a través de la experiencia de acontecimientos pasados, el criterio de los técnicos municipales y las distintas reuniones informativas mantenidas por los integrantes del plan local de emergencias.

La Generalitat señala que los ayuntamientos deberán efectuar el seguimiento de la situación, registrando la intensidad y duración de la lluvia a través de la Policía Local o el personal colaborador que posea estaciones meteorológicas. Esta información «ayudará a que la máxima autoridad municipal responsable del plan adopte las decisiones más oportunas».

Comunicación Emitir recomendaciones y obligaciones a la ciudadanía

Con tal de que las medidas acordadas durante la gestión de una crisis lleguen a la población para su correcto cumplimiento, Emergencias recomienda adoptarlas con la antelación que permitan los avisos, es decir, llevarlas a cabo e informar de ello preferiblemente el día anterior al que está previsto que suceda el fenómeno adverso.

Asimismo, tan importante es tomar una medidas como comunicarla a la ciudadanía para su adopción. En este sentido, la Generalitat insta a los ayuntamientos a trasladar esta información a través de sistemas de difusión de información municipales, de la comunidad educativa y de los promotores de los eventos de pública concurrencia, de los medios de comunicación locales y los perfiles oficiales del consistorio en redes sociales.

El documento de Emergencias hace hincapié en la necesidad de hacer llegar las circulares con consejos a la población ante el riesgo de inundaciones a los ciudadanos de las barriadas y urbanizaciones más vulnerables.

Revisión Comprobar el estado de infraestructuras críticas

En lo referido a las inundaciones, el Consell insta a los consistorios a movilizar a sus servicios municipales para llevar a cabo una revisión preventiva de infraestructuras críticas como la red de alcantarillado y carreteras. «El acondicionamiento del alcantarillado y la señalización de vías inundables son tareas iniciales obligadas», incide la circular de Emergencias.