Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El túnel bajo el paso ferroviario de Aldaia, cerrado al tráfico ante una alerta meteorológica. IVÁN ARLANDIS

Cómo deben actuar los alcaldes en caso de dana

Emergencias insta a los ayuntamientos a cerrar colegios, parques y tráfico con alerta roja y avisar de los caudales de ríos y ramblas a otros consistorios

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

La gestión de crisis en la Comunitat dio un giro de 180 grados el pasado 29 de octubre después de que la devastadora dana ... causara 228 fallecidos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales en la provincia de Valencia. La Conselleria de Emergencias, área de nueva planta constituida a raíz de la tragedia, ha emitido una guía destinada a los alcaldes para formarles en la toma de decisiones ante fenómenos meteorológicos adversos. Además, desde la Generalitat se ha enviado una circular específica en la que se recogen las recomendaciones efectuadas por el Gobierno valenciano a los municipios de cara a futuras inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo deben actuar los alcaldes en caso de dana

Cómo deben actuar los alcaldes en caso de dana